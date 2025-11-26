Giovanni Batista: "Con el Barcelona F es imposible pensar en un título de liga"

El analista Giovanni Batista ha ofrecido una visión pragmática sobre la situación actual del campeonato liguero en el programa Deportes COPE Gipuzkoa. Aunque mantiene la ambición competitiva, ha dejado claro que la hegemonía del FC Barcelona hace prácticamente inalcanzable el título esta temporada. "Hay que ser realistas, o al menos lo más realista posible", ha señalado Batista.

Lo normal es que lo gane Barcelona" Giovanni Batista Periodista especializado en fútbol femenino y Zubieta

Para Batista, aunque "las matemáticas, mientras te den posibilidades, tú tienes que pelear por ello", la realidad es que el objetivo debe centrarse en otros logros. Ha afirmado que el equipo debe tomarse la lucha como "un objetivo para seguir ganando victorias" y asegurar así los puestos altos de la clasificación, considerando esta una "bonita meta" para la temporada.

Edna Imade, un valor para la Selección

En un tono más optimista, Giovanni Batista ha analizado la reciente convocatoria de Edna Imade con la selección española. El experto considera que la delantera tiene un futuro prometedor en el equipo nacional y puede ser una pieza muy valiosa. "A ver, yo creo que es una jugadora que puede darle mucho a la selección", ha comentado.

Es una jugadora que hace temer a las centrales" Giovanni Batista Periodista especializado en fútbol femenino y Zubieta

Batista ha comparado su perfil con el de Samu Omorodion, pero destacando que Imade "tiene más gol". Según su análisis, es una futbolista que "disfruta mucho con envíos al área, aprovechando el espacio" y que obliga a las defensas rivales a estar "todo el rato pendiente de ella", lo que puede aportar una nueva dimensión al ataque del combinado nacional.

LIGA F La delantera Edna Imade antes de un partido con la Real Sociedad en la Liga F Moeve 25-26

