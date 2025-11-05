Las claves de la histórica victoria de la Real Sociedad sobre el Barça

La histórica victoria de la Real Sociedad frente al Fútbol Club Barcelona femenino tiene, según el análisis del comentarista de Deportes COPE Gipuzkoa, Giovanni Batista, varios motivos centrados exclusivamente en el planteamiento del conjunto 'txuri-urdin'. Durante su intervención en el programa dirigido por Marco Antonio Sande, Batista ha desgranado las claves de un triunfo que se cimentó en un cambio táctico y en una formidable seguridad defensiva.

Un cambio de estilo crucial

El primer factor determinante ha sido abandonar el estilo habitual del equipo. Hasta ahora, la Real de Arturo había mostrado un fútbol "muy entretenido, pero muy anárquico", según ha descrito Batista. El analista ha señalado que mantener ese juego de constantes intercambios de posiciones contra el Barça "prácticamente podría ser un suicidio".

Mantener el juego entretenido y anárquico podría ser un suicidio" Giovanni Batista Comentarista de Deportes COPE Gipuzkoa

El técnico Arturo entendió que para competir, y no solo para ganar, necesitaba una nueva fórmula. Así, ha planteado una idea "más conservadora", con una defensa en bloque bajo. Batista ha matizado, sin embargo, que el equipo no estuvo "todo el rato hundida", sino que supo adelantar líneas para aprovechar la velocidad de sus jugadoras, una estrategia que provocó la jugada del penalti.

La seguridad defensiva, un pilar fundamental

En segundo lugar, el comentarista ha destacado la sobresaliente seguridad defensiva del equipo. Ha elogiado las actuaciones "excelsas" de jugadoras como María Molina y Ainhoa Vicente, cuyo rendimiento fue clave para neutralizar el potencial ofensivo del conjunto azulgrana y mantener la portería a cero.

Finalmente, aunque la guardameta Julia Arrula no tuvo un número excesivo de intervenciones, su papel fue decisivo. Batista ha subrayado el liderazgo que demostró y, sobre todo, la seguridad que transmitió en los balones aéreos y en los saques de esquina, aportando una calma fundamental a toda la zaga realista.