La Real Sociedad no contactó con ningún entrenador para relevar a Imanol Alguacil

La Real Sociedad no llamó a ningún entrenador para sustituir a Imanol Alguacil. Ni tanteos, ni contactos, ni negociaciones. Así lo confirman fuentes internas del club a Deportes COPE Gipuzkoa, reafirmando lo que ya venimos contando desde hace semanas: el plan siempre fue que Imanol continuara. Solo un giro radical de los acontecimientos, como el que se produjo este jueves por la mañana, podía alterar esa hoja de ruta. Y así fue.

Imanol decidió rescindir unilateralmente su contrato, abrumado por la presión social, la situación familiar y una desconexión creciente con parte del vestuario. Su salida fue tan inesperada como rotunda, pero no alteró el planteamiento inicial del club: en caso de urgencia, la alternativa era interna. Y su nombre era claro: Sergio Francisco, actual entrenador del Sanse.

El peso de Imanol en la nueva estructura

Desde la salida de Roberto Olabe, los procedimientos en el área deportiva de la Real Sociedad han cambiado. Así lo ha contado en varias ocasiones Marco Antonio Sande, jefe de deportes de COPE Gipuzkoa. Imanol había ganado peso en la estructura y participaba activamente en la planificación deportiva de la próxima temporada.

Sande pudo confirmar que, en diversas gestiones abiertas, el director de fútbol Erik Bretos trasladaba siempre el mismo mensaje: «Todo debe pasar por Imanol». Su visto bueno era clave, reflejo de la confianza y la ascendencia que había adquirido en el organigrama.

Ya no es aquel técnico que llegó desde el Zarautz y el Orio. Imanol es el artífice de una Real que ha ganado una Copa del Rey, que ha reconstruido el vestuario y que ha clasificado al equipo para Europa durante cinco temporadas consecutivas. Un líder carismático que, sin embargo, eligió cerrar su ciclo por decisión propia.

Rumores desmentidos desde el minuto uno

Tras anunciarse su salida, en cuestión de minutos comenzaron a circular decenas de nombres como posibles sustitutos. Algunos con pasado reciente en banquillos de élite, otros con perfil mediático. Sin embargo, todas esas especulaciones cayeron en saco roto.

Desde la Real Sociedad lo han repetido en numerosas ocasiones a Deportes COPE Gipuzkoa: no ha habido llamadas a entrenadores externos. No se ha tanteado a nadie. No se ha preguntado por la disponibilidad de ningún técnico. Y esa firmeza se ha mantenido incluso mientras varios representantes y agentes intentaban ofrecer a sus representados. Todos recibieron la misma respuesta: la Real no está buscando fuera.

El relevo natural: Sergio Francisco

Sergio Francisco, hombre de la casa, es la elección natural. El club lo tiene claro desde hace meses: si Imanol decidía irse, él sería quien tomaría el relevo. Preparado, conocedor de Zubieta y del modelo txuri-urdin, se perfila como el próximo entrenador del primer equipo. A falta de confirmación oficial, la sucesión interna está perfectamente definida.

Estupor en el club por la ola de especulaciones

Fuentes del club admiten que están «estupefactos y ruborizados» por la cantidad de nombres que han surgido para reemplazar a Imanol sin que se hubiese producido ninguna conversación con nadie. Ni antes ni después del anuncio. La Real Sociedad ha sido coherente con su discurso y su forma de actuar: discreción, confianza en el modelo y apuesta por la cantera, también en el banquillo.

