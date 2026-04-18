TIEMPO DE JUEGO GIPUZKOA
Real Sociedad – Atlético: final de Copa y doble narración COPE
La Real Sociedad se mide hoy al Atlético de Madrid en la final de Copa del Rey en Sevilla. COPE ofrece la narración nacional y la versión local en Gipuzkoa.
San Sebastián - Publicado el
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La Real Sociedad disputa esta noche la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja, en una cita que paraliza Gipuzkoa y concentra la atención del fútbol español. El equipo txuri-urdin busca un nuevo título ante un rival con experiencia en finales y acostumbrado a competir en escenarios de máxima exigencia.
Una final de alto nivel competitivo
El partido se presenta igualado. La Real Sociedad llega con una identidad clara, basada en el control del juego y la gestión de los ritmos. El Atlético de Madrid, por su parte, plantea un modelo más directo, sólido en defensa y peligroso en transiciones.
Se espera un encuentro largo. De pocos errores. De detalles. En este tipo de finales, cada acción puede ser decisiva. La gestión emocional, el acierto en las áreas y el balón parado aparecen como factores determinantes.
Gipuzkoa, movilizada con la Real
Miles de aficionados realistas se han desplazado a Sevilla. Otros muchos seguirán el partido desde Gipuzkoa, en reuniones organizadas y espacios públicos con pantallas gigantes.
La final trasciende el fútbol. Es un acontecimiento social y emocional. La ciudad, los pueblos y la afición viven el partido como algo propio. Como una oportunidad de volver a celebrar. COPE ofrece doble retransmisión
La Cadena COPE emitirá el partido a través de Tiempo de Juego en cadena, pero con un valor añadido para los oyentes de Gipuzkoa.
En el 99.8 de la FM se podrá seguir Tiempo de Juego Gipuzkoa (pincha AQUÍ para escuchar en directo), con narración propia y enfoque local.
Una narración con acento txuri-urdin
Mauri Idiakez, Álvaro Rubio y David Miner serán las voces del partido en la retransmisión local. Un equipo que trasladará al oyente lo que ocurre en el campo con una mirada centrada en la Real Sociedad.
Durante el encuentro, la narración se enriquecerá con los comentarios de Alfredo Del Castillo, exentrenador en Zubieta, Mikel Pérez Lasa, exárbitro internacional, y Peio Godoi Godoy, uno de los aficionados más reconocibles del entorno realista, desplazado a Sevilla.
Más que contar el partido
La diferencia no está solo en la narración. Está en el enfoque. La retransmisión nacional ofrece la visión global de la final. La de Gipuzkoa pone el foco en lo que siente la afición de la Real. En los matices. En la emoción. En la identidad. En una noche así, no solo importa lo que pase en el césped. Importa también cómo se vive y cómo se cuenta.