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TIEMPO DE JUEGO GIPUZKOA

Real Sociedad – Atlético: final de Copa y doble narración COPE

La Real Sociedad se mide hoy al Atlético de Madrid en la final de Copa del Rey en Sevilla. COPE ofrece la narración nacional y la versión local en Gipuzkoa.

Aficionados de la Real Sociedad junto a la Torre del Oro durante el día previo a la final de la Copa del Rey, en Sevilla. EFE/ Mauri Buhigas

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Aficionados de la Real Sociedad junto a la Torre del Oro durante el día previo a la final de la Copa del Rey, en Sevilla. EFE/ Mauri Buhigas

Redacción Deportes COPE Gipuzkoa

San Sebastián - Publicado el

2 min lectura

La Real Sociedad disputa esta noche la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja, en una cita que paraliza Gipuzkoa y concentra la atención del fútbol español. El equipo txuri-urdin busca un nuevo título ante un rival con experiencia en finales y acostumbrado a competir en escenarios de máxima exigencia. 

Vive la final del a Copa del Rey con Mauri Idiakez, Álvaro Rubio y David Miner

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Vive la final del a Copa del Rey con Mauri Idiakez, Álvaro Rubio y David Miner

Una final de alto nivel competitivo

El partido se presenta igualado. La Real Sociedad llega con una identidad clara, basada en el control del juego y la gestión de los ritmos. El Atlético de Madrid, por su parte, plantea un modelo más directo, sólido en defensa y peligroso en transiciones.

Se espera un encuentro largo. De pocos errores. De detalles. En este tipo de finales, cada acción puede ser decisiva. La gestión emocional, el acierto en las áreas y el balón parado aparecen como factores determinantes

Gipuzkoa, movilizada con la Real

Miles de aficionados realistas se han desplazado a Sevilla. Otros muchos seguirán el partido desde Gipuzkoa, en reuniones organizadas y espacios públicos con pantallas gigantes.

La final trasciende el fútbol. Es un acontecimiento social y emocional. La ciudad, los pueblos y la afición viven el partido como algo propio. Como una oportunidad de volver a celebrar. COPE ofrece doble retransmisión

Aficionados de la Real envueltos en humo de las bengalas para animar el equipo txuri urdin. EFE/Juan Herrero.

EFE

Aficionados de la Real envueltos en humo de las bengalas para animar el equipo txuri urdin. EFE/Juan Herrero.

La Cadena COPE emitirá el partido a través de Tiempo de Juego en cadena, pero con un valor añadido para los oyentes de Gipuzkoa.

En el 99.8 de la FM se podrá seguir Tiempo de Juego Gipuzkoa (pincha AQUÍ para escuchar en directo), con narración propia y enfoque local

Una narración con acento txuri-urdin

Mauri Idiakez, Álvaro Rubio y David Miner serán las voces del partido en la retransmisión local. Un equipo que trasladará al oyente lo que ocurre en el campo con una mirada centrada en la Real Sociedad.

Durante el encuentro, la narración se enriquecerá con los comentarios de Alfredo Del Castillo, exentrenador en Zubieta, Mikel Pérez Lasa, exárbitro internacional, y Peio Godoi Godoy, uno de los aficionados más reconocibles del entorno realista, desplazado a Sevilla

Más que contar el partido

La diferencia no está solo en la narración. Está en el enfoque. La retransmisión nacional ofrece la visión global de la final. La de Gipuzkoa pone el foco en lo que siente la afición de la Real. En los matices. En la emoción. En la identidad. En una noche así, no solo importa lo que pase en el césped. Importa también cómo se vive y cómo se cuenta.

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