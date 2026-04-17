La afición de la Real Sociedad peregrina a Sevilla: "Llevamos el cuerpo lleno de alegría para traer la copa"

Miles de aficionados de la Real Sociedad han iniciado una peregrinación hacia Sevilla para vivir en directo la final de la Copa del Rey. El equipo viaja esta tarde de viernes, mientras que una amplia representación institucional vasca ya está en la capital hispalense, que se prepara para recibir a una marea txuriurdin que sueña con volver a casa con el título.

precaución con ilusión

Entre los seguidores se respira una mezcla de nervios y una enorme ilusión. Viajan en familia, en cuadrillas y en peñas, algunos con entrada y otros sin ella, pero todos con el mismo objetivo: apoyar al equipo. "Vamos por la ilusión, luego ya se verá", comentaba Esther, de Ordizia, antes de subirse al autobús. Otros, como Adolfo y Manolo, se preparan para un camino de diez horas con la intención de "animar al equipo a tope" y "armarlo". El sentimiento es unánime: "Llevamos el cuerpo lleno de alegría para venir con la copa".

La afición confía en la victoria, sin importar cómo llegue. "Lo principal es que sea penaltis o sea por 1-0, que traigamos la copa", aseguran. Pese al optimismo, también hay una llamada a la cautela, como apunta una aficionada que pide "precaución, pero con ilusión".

Respaldo institucional y orgullo

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha destacado los valores que representa la Real Sociedad, con los que se siente "muy identificada". Para Mendoza, el club significa "humildad, ambición, trabajo en equipo, el amor por unos colores y el respeto". Algo que considera que proyecta muy bien el trabajo del territorio y que la final es una oportunidad para "reivindicar lo que somos".

Afición realista

Por su parte, el alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha pedido a los seguidores que sean "ejemplares, como lo son siempre". Su principal consejo para los desplazados a Sevilla es sencillo: "Ser como somos".

Ser como somos, yo creo que ese es el mejor consejo que podemos dar" Jon Insausti, alcalde de San Sebastián

Sevilla se tiñe de txuriurdin

En Sevilla ya se vive un gran ambiente previo a la final. Las calles de la ciudad, especialmente puntos como la Plaza de España, empiezan a llenarse de camisetas de la Real Sociedad. Los aficionados se reconocen, conversan y se hacen fotos en un mabiente de total hermandad. "A optimismo, a ilusión, no nos ganan seguro", comenta un seguidor desde la capital hispalense.

Aficionados despiden a la Real en Zubieta en su salida hacia Sevilla

Las autoridades ya han preparado un dispositivo especial en caso de victoria, que incluye un recibimiento unificado el lunes en el Ayuntamiento donostiarra. Se prevé el vallado de seis kilómetros de calles desde Anoeta hasta el consistorio, lo que anticipa una celebración masiva si la Real Sociedad levanta la Copa.