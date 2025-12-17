La Copa del Rey agita al fútbol vasco: la Real sufre para pasar y el Alavés rota ante el Sevilla

La actualidad deportiva de la jornada, repasada en el programa 'Deportes en Herrera en Cope en Bilbao' con Álvaro Rubio, ha estado marcada por la Copa del Rey. La agónica clasificación de la Real Sociedad y el próximo duelo entre el Deportivo Alavés y el Sevilla han centrado la atención, sin olvidar la actualidad del baloncesto vasco.

Sufrimiento agónico de la Real Sociedad

La Real Sociedad ha conseguido su pase a los octavos de final de la Copa del Rey tras un partido incomprensible frente al Eldense. Un gol de Pablo Marín en el minuto 96 ha salvado al equipo de la prórroga y ha sellado el 1-2 definitivo contra un rival de Primera Federación.

Pese a la victoria, el rendimiento pobrísimo del equipo, que jugó con su once de gala, ha generado una gran preocupación. Desde el club se considera que la situación es compleja, ya que, como se ha señalado, "ya no es problema de entrenador", mientras se espera la llegada del técnico Pellegrino Matarazzo al banquillo.

El Alavés se divide entre Copa y Liga

Por su parte, el Deportivo Alavés se prepara para el único duelo de dieciseisavos de final que enfrenta a dos equipos de Primera División, contra el Sevilla. El entrenador, Chacho Coudet, ha confirmado que realizará rotaciones, dado que "jugamos pronto el sábado", en referencia al importante partido de Liga frente a Osasuna.

Para nosotros es una propuesta absolutamente desproporcionada" Alfonso Fernández Trocóniz

En el plano institucional, la junta general de accionistas del club ha aprobado un presupuesto de 90 millones de euros. El presidente, Alfonso Fernández de Trocóniz, se ha referido a asuntos como el caso Garcés, para el que esperan una "suspensión cautelar", y ha calificado la propuesta sobre los murales de Mendizorroza como "una propuesta absolutamente desproporcionada, porque al final se está hablando de violencia en unos murales que lo que cuentan es la historia del deportivo Alavés".

Athletic, Baskonia y otros frentes

El Athletic Club, por su parte, afronta mañana su partido de Copa con problemas en defensa y falta de regularidad. El jugador Aitor Paredes ha admitido las dificultades del equipo: "Nos cuesta generar ocasiones y tenemos que llegar más, meter balones allí, que es donde pasan cosas, y luego ser más contundentes en nuestra área".

Nos cuesta generar ocasiones y tenemos que ser más contundentes" Aitor Paredes Jugador del Athletic

En baloncesto, el Baskonia retoma la competición europea frente al Mónaco con el estreno de sus nuevos fichajes, mientras que el Bilbao Basket busca en Eslovaquia su primera victoria a domicilio. Por otro lado, el Eibar ha caído eliminado de la Copa frente al Elche (0-1), y el Gernika de baloncesto femenino afronta su partido europeo con una ventaja de 19 puntos.