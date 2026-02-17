COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Defensem el Barça'"

Manolo Oliveros valora el inicio de la precampaña de Joan Laporta, tras las quejas por el arbitraje.  

La imagen del día de Manolo Oliveros 04-02
LA IMAGEN DEL DIA | 17 FEB 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura2:17 min escucha

