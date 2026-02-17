La imagen del día de Manolo Oliveros: "Defensem el Barça'"
Manolo Oliveros valora el inicio de la precampaña de Joan Laporta, tras las quejas por el arbitraje.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura2:17 min escucha
Temas relacionados
"Lo sucedido hoy en Alzira ha sido noticia, pero ojalá algún día deje de serlo, será señal de que algo está cambiando para bien en la vivienda en España"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h