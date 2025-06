El adiós incompleto de Roberto Olabe

Roberto Olabe ya es pasado en la Real Sociedad. Por tercera vez. Esta vez, envuelto en un acto institucional, pulido y sin grietas, donde recibió la insignia de oro y brillantes de manos del presidente Jokin Aperribay. Un homenaje merecido para algunos, excesivo para muchos. Pero lo más grave es lo de siempre: se marchó sin rendir cuentas, sin preguntas, sin explicaciones.

«Pido disculpas si durante este proceso algo no he hecho bien» Roberto Olabe Exdirector de fútbol de la Real Sociedad

El auditorio del Reale Arena acogió su despedida, con presencia de Bretos, Sergio Francisco, el Sanse y varios técnicos de Zubieta. No estuvo Imanol. Ningún periodista pudo formular preguntas. Sólo dos intervenciones pactadas, leídas por el propio Aperribay. El resto, un discurso de más de veinte minutos, nervioso y contenido, con agradecimientos múltiples y hasta disculpas: «Quiero pedir perdón si no he estado a la altura».

Fue el arquitecto del ciclo más competitivo de la Real moderna. Bajo su batuta, llegaron fichajes brillantes como David Silva, Ødegaard, Merino o Isak, cinco clasificaciones europeas consecutivas, una Copa del Rey y, con el presupuesto más alto de la historia, una modernización integral de Zubieta. Su apuesta por un modelo propio es incuestionable.

Pero también fue el principal responsable de errores graves. Firmó operaciones fallidas como Sagnan, Cho, André Silva, Carlos Fernández u Oskarsson, e insistió en su obsesión por el control total. Impuso un sistema de comunicación cerrado, distanciado, casi asfixiante. Y en los últimos mercados dejó al club sin gol y fuera de Europa. Todo eso quedó fuera del homenaje.

«Tomé la decisión de no respetar a Olabe, porque él tampoco me respeta» Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

Como jefe de grupo, siempre apostó por la disrupción, pero exigía obediencia total. Convirtió la diferencia en tensión, el debate en desgaste. Y con los medios de comunicación mantuvo una relación fría, distante y reglada. Citas pautadas, ruedas de prensa sin repreguntas, vetos informativos. Yo mismo tomé la decisión de no respetarle, porque él tampoco me respeta. Y eso es algo que, por desgracia, cada vez es más común entre los clubes de Primera División.

«Hay que crecer juntos desde la discusión» Roberto Olabe Exdirector de fútbol de la Real Sociedad

Lo que cuesta encajar es ver cómo una entidad como la Real Sociedad se arrima cada vez más a ese barrio del desprecio hacia los medios. Y, en ocasiones —las más graves—, hacia su gente. Porque los aficionados de la Real Sociedad quieren, como nosotros, ver a su equipo entrenar en Zubieta. Porque los aficionados de la Real Sociedad, algunos, se informan en medios de comunicación ajenos al club. Porque a lo que no puede contribuir ningún director de fútbol, y mucho menos un club como la Real Sociedad, es a seguir destruyendo puestos de trabajo, a que se desmantelen redacciones... cómplices de una destrucción social.