Hamidou Diallo aterriza en Vitoria

Hamidou Diallo ya entrena en Vitoria. Baskonia cuenta desde hoy con una de sus apuestas para la próxima temporada. El alero, de 26 años, se encuentra en la capital alavesa para iniciar la pretemporada a las órdenes de Paolo Galbiati. Fiel a su estilo, se presentó con una definición que conecta directamente con el discurso del nuevo técnico baskonista: “Soy un jugador eléctrico y muy pasional”. Diallo se unirá a Frisch y Villar, dos de los fichajes de Baskonia para esta temporada, que se ejercitan desde hace días en la capital.

Diallo llega al conjunto azulgrana para desplegar su importante físico, velocidad y su capacidad atlética, virtudes que lo llevaron a ganar un concurso de mates en la NBA. Pero más allá del espectáculo, el exterior quiere consolidarse como un jugador competitivo y decisivo en su debut europeo: “Me gusta competir cada noche y, sobre todo, dar victorias”.

El jugador confesó su ilusión por estrenarse en la Euroliga, un reto que entiende como “una oportunidad para crecer y aprender los entresijos de la máxima competición europea”. A través de un vídeo difundido por el club, Diallo expresó sus primeras sensaciones antes incluso de la presentación oficial, que compartirá con el resto de refuerzos azulgranas: Kurucs, Villar, Spagnolo, Diakite, Frisch y el propio técnico, Paolo Galbiati.

Kurucs se recupera tras la operación

Mientras Diallo se pone a punto con el grupo, Rodions Kurucs comienza un camino distinto. El ala-pívot letón fue operado en Madrid de una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo y permanecerá unas semanas en rehabilitación antes de unirse a los entrenamientos colectivos.