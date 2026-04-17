Las Gloriosas no se conforman con el ascenso y ahora van a por el título de liga

Las Gloriosas ya han conseguido el ansiado ascenso a la Liga F, pero la temporada aún no ha terminado. La directora deportiva, Dafne Triviño, y la entrenadora, Andrea Esteban, arquitectas de este éxito, mantienen la ambición intacta con dos partidos por delante y el liderato a solo dos puntos. Ambas coinciden en que, tras un año de trabajo en la sombra, ha llegado el momento de celebrar, pero sin perder de vista el objetivo final.

Un equipo solvente y ambicioso

La regularidad ha sido la seña de identidad del equipo durante toda la temporada. Andrea Esteban destaca que el equipo ha sido "muy solvente desde el inicio", mejorando incluso los extraordinarios números del año pasado. "Hemos mejorado en la parcela defensiva y ofensiva", explica la entrenadora, con menos goles en contra y más a favor, un rendimiento que les ha mantenido siempre en las primeras posiciones.

A falta de dos jornadas, el equipo aspira a todo. "Este equipo es ambicioso y quiere levantar la copa", afirma con rotundidad Esteban. La entrenadora subraya que deben centrarse en ganar sus dos partidos y esperar un tropiezo del rival, una mentalidad ganadora que define al grupo.

Este equipo es ambicioso y quiere levantar la copa" Dafne Triviño Directora Deportiva del Alavés femenino

La fuerza del colectivo

A diferencia de otros equipos que dependen de una gran goleadora, la fortaleza de las Gloriosas reside en el colectivo. "En el nuestro es el colectivo. El gol está muy disperso y las asistencias también", señala Esteban. Esta filosofía se refleja en el reparto de minutos y en la capacidad del equipo para sobreponerse a bajas sensibles, demostrando que la plantilla al completo ha sido clave para alcanzar el éxito.

Dafne Triviño describe la temporada como la "recogida de frutos" de un proceso que comenzó el año pasado, a pesar del duro final. La directora deportiva destaca la importancia de tener un "grupo maravilloso" y un "vestuario muy sano", lo que, en su opinión, "creemos que da puntos". Esta unión ha aportado una serenidad y madurez que han sido fundamentales.

El desafío de la máxima categoría

Con el ascenso en el bolsillo, la mirada ya está puesta en la Liga F, un salto que califican como "importante". Sin embargo, Triviño asegura que el Deportivo Alavés "está más cerca de esa Liga F" de lo que parece, gracias a unos recursos y unas bases sólidas. "Creemos que trabajamos con unos medios y una entrega suficiente como para poder estar a la altura", afirma.

La ambición es clara y se aleja de cualquier conformismo. "No hemos hablado de llegar para ser equipo ascensor", subraya Andrea Esteban. El proyecto está diseñado para consolidarse en la élite, apoyado en jugadoras jóvenes con potencial de crecimiento y en la confianza del club, que ya trabaja para adaptar sus infraestructuras a las exigencias de la nueva competición.

El futuro del cuerpo técnico y la plantilla se decidirá al final de la temporada, pero todo apunta a la continuidad. Esteban agradece públicamente la confianza del club, que apostó por ella "después de un shock tan grande" como el del año pasado. Esa apuesta, concluye, "nos ha hecho volver a la máxima categoría".