Moralzarzal aprueba la adjudicación del nuevo 'megacontrato' de basuras en Junta de Gobierno: "maniobra antidemocrática", denuncia la oposición

Moralzarzal ha aprobado la adjudicación definitiva del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y gestión del Punto Limpio.

El contrato, tramitado mediante un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada (expediente 8211/2024), "supone uno de los pilares estratégicos para el mantenimiento y la sostenibilidad del municipio durante la próxima década", apuntan desde el Ayuntamiento.

Se ha adjudicado a Valoriza Servicios Medioambientales S.A. La empresa resultó seleccionada tras obtener la mayor puntuación total (94 puntos) frente a los otros licitadores.

El contrato será para los próximos 10 años por un importe total de 14.618.496,97 euros, IVA incluido.

El anuncio de la formalización del contrato se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea en un plazo máximo de 10 días, se dará traslado de los datos básicos, incluyendo la identidad del adjudicatario y el importe final, al Registro de Contratos del Sector Público y el expediente será remitido a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en los próximos meses para su debida certificación.

El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda, Fernando Cobo, ha defendido el proyecto, que introduce "mejoras sustanciales" en el servicio, como un aumento de recursos humanos, nueva maquinaria y criterios de sostenibilidad y eficiencia, además de más horas de apertura del Punto Limpio.

"Este contrato ha sufrido el ataque reiterado de los partidos de la izquierda, especialmente de Vecinos por Moralzarzal y Moralzarzal en Común. Un contrato que dota del doble de personal y maquinaria para mantener un Moralzarzal cuidado y limpio, resolviendo el problema de falta de medios que heredamos al comienzo de la legislatura y asegurando un mejor servicio de limpieza viaria y recogida de residuos para los próximos diez años", ha asegurado Cobo.

La adjudicación del contrato se realizó este jueves en una Junta de Gobierno extraordinaria abierta.

"Privatización exprés hurtando el debate público"

Precisamente el hecho de que se llevara a Junta de Gobierno y no a Pleno esta decisión ha levantado las iras de los grupos de oposición, que consideran que se ha hurtado la participación y el debate público.

A través de un comunicado conjunto, han denunciado públicamente lo que califican como "maniobra antidemocrática perpetrada por el equipo de gobierno (PP y Contigo) que, tras perder la mayoría absoluta en el Pleno, ha decidido dar la espalda a la voluntad de los representantes de los vecinos".

El Ejecutivo se quedó en minoría tras destituir el alcalde, José María Moreno, al concejal Juan José Cámara. A raíz de esta situación, la oposición inició en marzo el expediente para recuperar las competencias que el Pleno había cedido a la Junta de Gobierno "con el objetivo de devolver la transparencia y el debate al máximo órgano de representación municipal".

Sin embargo, esa medida no se hará efectiva hasta la sesión plenaria de mayo, margen burocrático que, según los grupos, el equipo de Gobierno ha aprovechado para actuar "con una alarmante falta de lealtad institucional".

"Es inaceptable que hoy, 16 de abril, a sabiendas de que sus competencias están en pleno proceso de revocación, la Junta de Gobierno haya adjudicado de forma precipitada y unilateral el 'megacontrato' de recogida de residuos y limpieza viaria. Aprobar en tiempo de descuento una concesión de esta magnitud, esquivando el control del Pleno y de la nueva mayoría, demuestra una grave carencia de ética política. Han utilizado una competencia caduca para tomar una decisión estructural a puerta cerrada", lamenta en su comunicado la oposición.

Los grupos creen que esta "adjudicación exprés" , "hipoteca el futuro de Moralzarzal y de sus arcas públicas durante la próxima década". "Desde la oposición consideramos que un contrato de esta trascendencia económica y social requería del máximo consenso y fiscalización por parte de toda la Corporación municipal y no de una huida hacia adelante por parte de un gobierno en minoría que legisla de espaldas a la realidad política de nuestro pueblo", concluyen.