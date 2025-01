Baskonia: Fichaje, crecimiento lento y una calma que inquieta

Vuelve la tertulia Dobles Figuras tras el parón navideño y lo ha hecho con Juanjo Brizuela y Joseba Vázquez. "El equipo tiene calidad y talento, pero vamos demasiado despacio" afirmó Brizuela. Esta afirmación se refleja en los últimos resultados, donde los vitorianos no han sabido resolver partidos ajustados, generando una sensación de falta de consistencia y solidez en los momentos clave.

También se destacó: "El equipo tiene talento y momentos de inspiración que te hacen soñar, pero esa chispa no dura lo suficiente para mantener la consistencia durante un partido entero. Estamos viendo un baloncesto a ráfagas."

Joseba Vázquez expresó con claridad: "Estamos en una situación muy similar a la de finales del año pasado. El problema es que cada vez hay menos margen para corregir errores. El equipo se está agarrando demasiado a remontadas heroicas, y cuando el cara o cruz no sale a favor, nos encontramos con derrotas dolorosas como la del Estrella Roja."

Fichaje Samanic

El fichaje de Samanic parece un soplo de aire fresco. "En solo dos partidos ya ha demostrado ser una incorporación importante. Contra el Madrid fue, para mí, el mejor del equipo," afirmó Joseba Vázquez. A pesar de los altibajos, se debe reaccionar. Como dijo Arrillaga: "El techo del equipo sigue siendo alto, pero el problema es que el suelo es muy bajo por inexperiencia, juventud y esa incapacidad de mantener un nivel constante."

Otro de los problemas de los que se habló es la ausencia de un base nato y de un pívot dominante, a la espera del impacto de Samanic. Vázquez señaló: "Las carencias que había en septiembre siguen ahí. Esta falta de piezas clave es lo que nos lleva a depender de momentos puntuales y no de un plan sólido."

La copa otra vez comprometida

Por si fuera poco, los números en la Liga Endesa reflejan una preocupante tendencia: el Baskonia acumula solo seis victorias en 14 jornadas, algo que no ocurría desde hace una década. La amenaza de quedar fuera de la Copa del Rey por cuarta vez en seis años es real, y la presión sobre el equipo y su cuerpo técnico aumenta. Vázquez se preocupó ante la percepción de que el club haya bajado su nivel de exigencia, una actitud que contrasta con la historia de éxito y ambición del equipo: "El tono tranquilo de Pablo Laso no casa con la tradición ambiciosa del Baskonia. Parece como si fuéramos el Granada. No deberíamos normalizar algo que no es normal".

Juanjo Brizuela se preguntó si hay que esperar otro año para ver un Baskonia sólido y competitivo: "Ojalá este equipo pueda seguir junto un año más, porque le daría más solidez. Pero claro, esperar un año se puede hacer muy largo".