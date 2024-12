Identidad, solidez, ansiedad y desafíos en Baskonia

“Es insuficiente. Si no nos ponemos en la tesitura de competir y situarnos siempre en los siguientes pasos de la liga, no llegaremos. Ya no es solo llegar a la Copa o a los playoffs de la ACB; tenemos que ser un equipo más sólido”, señaló al inicio de la tertulia Juanjo Brizuela con contundencia.

Solidez

Brizuela ofreció una visión crítica, pero esperanzadora:“Todavía estamos un poco… no diría verdes, pero falta un margen de mejora más rápido y sólido. Me preocupa que el equipo esté ansioso, pero negativamente. Hay miedo al error, y eso se nota en la falta de ritmo y las transiciones”. Según su análisis, Baskonia no es un equipo que busque anotar en los primeros segundos de posesión, sino que se encuentra más cómodo en ataques en estático, aunque con deficiencias en el pase y la toma de decisiones.

El debate también abordó la solidez individual de los jugadores. Arrillaga fue directo: "Solo hay tres hombres sólidos ahora mismo: Forrest, Sedekerskis y Chima Moneke, que parece haberse centrado tras ciertos rumores. Pero con solo tres jugadores y así es complicado ser un equipo sólido en conjunto”.

La presión sobre Howard

Según Brizuela, “este chico no lo está pasando bien emocionalmente. Es consciente de que hay días en los que no anota, y eso le afecta. Vas a la cama y no duermes bien”. Esta situación refleja no solo la presión del jugador, sino también el reto que enfrenta el Baskonia para encontrar el equilibrio en su juego.

Sin embargo, los problemas individuales no se quedan ahí. Jugadores como Marcus Howard, una de las grandes apuestas del equipo, no terminan de encontrar su lugar. “Este año está más lento, quizá porque ha ganado peso para ser más fuerte, pero los rivales le están defendiendo con hombres más altos. Además, aunque lo intenta, está lejos del rendimiento que necesita Baskonia los tiros en transición que solía hacer ya no están porque el equipo corre menos”, añadió Arrillaga, apuntando una caída en las estadísticas anotadoras del escolta.

Por otro lado, la tertulia destacó el papel del entrenador Pablo Laso, que sigue buscando quintetos equilibrados: “Cuando Howard está en cancha, necesita rodearse de jugadores que le complementen defensivamente, como Forrest o Tadas. Pero si no encontramos dos amenazas más en ataque, será difícil aspirar a algo grande”, afirmó Brizuela.