Baskonia se complica también el playoff

El Baskonia no pudo con el segundo clasificado de la Liga ACB, el Tenerife, que dominó el ritmo del encuentro y aprovechó las lagunas defensivas del equipo de Pablo Laso. A pesar de un arranque competitivo, el conjunto vitoriano se desinfló en el último cuarto, dejando una sensación de fragilidad. “El partido estuvo igualado, pero Tenerife siempre lleva el ritmo que le conviene. Al final, Baskonia perdió el control y mostró incapacidad para encontrar soluciones colectivas”, explicó Juanjo Brizuela, destacando la falta de alternativas en los momentos clave.

Problemas defensivos y desconexión

La tertulia puso el foco en la ineficiencia defensiva del Baskonia, que permitió 92 puntos al Tenerife. “No vi un plan claro para desconectar a Marcelino Huertas, que fue imparable en el último cuarto”, señaló Carlos Pérez de Arrilucea, quien también criticó la falta de solidaridad en defensa. Los tertulianos coincidieron en que jugadores como Moneke, Howard o Forrest han priorizado el uno contra uno, descuidando el juego colectivo. “Hay jugadores que toman decisiones individuales y no se produce lo que debería pasar antes de un tiro”, lamentó Brizuela.

El playoff, una misión complicada

Con solo seis partidos por disputar, Baskonia necesita ganar al menos cinco, quizá 4 si vence por más de 3 puntos al Joventut, para asegurar su plaza en el playoff, una racha que no ha logrado en toda la temporada. “El mayor rival es el propio Baskonia. Tiene un examen de mentalidad”, afirmó Pérez de Arrilucea. El calendario no ayuda, con duelos clave ante Valencia, Zaragoza, Joventut y Barcelona. “Si no ganas a Joventut, puedes echar la persiana”, advirtió Arrillaga, subrayando la urgencia de victorias consecutivas.

Reflexión sobre la plantilla

Los tertulianos también abrieron el debate sobre la construcción de la plantilla y la evolución de los jugadores. “¿Son mejores nuestros jugadores en abril que en septiembre? Si no hay progreso individual, no hay evolución colectiva”, planteó Brizuela, cuestionando el impacto de nombres como Moneke, prácticamente desaparecido. Pérez de Arrilucea fue más allá: “Si no se entra en playoff, será un fracaso pleno. El club deberá recapacitar sobre la construcción de la plantilla y el liderazgo”.

Mirando al futuro

A pesar del pesimismo, los participantes mantienen una mínima esperanza. “Baskonia todavía depende de sí mismo. Si supera este examen de mentalidad, será un rival temido en playoff”, aseguró Brizuela. Arrillaga cerró la tertulia con un mensaje optimista: “Esperemos que lel domingo hablemos de un Baskonia que da un paso al frente ante Valencia”. El programa Dobles Figuras volverá el 30 de abril para analizar el duelo en Valencia y las opciones del equipo vitoriano en la recta final de la temporada.