Sallent de Gállego llora a los tres montañeros fallecidos en un alud: "La nieve que tanto nos da, nos puede quitar la vida"

El pueblo de Sallent de Gállego se encuentra conmocionado por el fallecimiento de tres montañeros en un alud ocurrido en el entorno del Balneario de Panticosa. El Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial como muestra de apoyo a las familias de las víctimas, Eneko, Jorge y Natalia, que mantenían un fuerte vínculo con la localidad.

El alcalde, Jesús Gericó, ha expresado la tristeza que vive el municipio: "son personas que aquí conocíamos, sabemos lo que es la nieve también". Gericó ha subrayado la dualidad del entorno: "pone de manifiesto que la nieve que nos da tanto en estas zonas nos puede quitar en un momento concreto la vida de seres queridos".

Montañeros expertos y muy queridos

El alcalde ha insistido en la experiencia de los fallecidos, rechazando cualquier imprudencia: "siempre que fallece alguien hablamos de montañeros expertos y expertos esquiadores, y sí que es cierto que lo eran". Las víctimas estaban muy arraigadas en el Valle de Tena; Eneko tenía una vivienda en Sallent, Jorge y Natalia habían residido allí varios años y la persona herida es esquiadora del club Formigal.

Siempre que fallece alguien hablamos de montañeros expertos y expertos esquiadores, y sí que es cierto que lo eran" Jesús Gericó, alcalde de Sallent de Gállego

Una fatalidad imprevisible

Gericó ha calificado el suceso como "una fatalidad" y ha recordado que uno de los fallecidos, Jorge, "era un referente con la meteo". "Yo sé que no eran para nada imprudentes, pero una fatalidad, pues que en definitiva no hay que buscar más excusas", ha afirmado el alcalde, pidiendo respeto por la memoria de los fallecidos.

Sobre cómo se enteró de la noticia, el alcalde ha relatado los momentos de "incertidumbre" tras recibir una llamada que alertaba de que una avalancha había atrapado a seis personas. Finalmente se confirmó que cuatro estaban sepultadas y dos habían dado el aviso, pero la peor noticia llegó al conocerse la identidad de los fallecidos, "personas muy conocidas en Sallent de Gállego".

Estas cosas, cuando la nieve arrastra a personas queridas, te devuelven un poco a lo que es la esencia de la nieve" Jesús Gericó, alcalde de Sallent de Gállego

Un fin de año teñido de tristeza

La tragedia ha teñido de luto las celebraciones de fin de año en el valle. El alcalde ha reflexionado sobre cómo estos sucesos "nos ponen a cada uno en nuestro sitio" frente a la visión de la montaña como un mero "escaparate de ocio". "Estas cosas, cuando la nieve arrastra a personas queridas, te devuelven un poco a lo que es la esencia de la nieve, de la dureza, de la montaña", ha señalado, y ha añadido que "la montaña es dura, vivir en la montaña es duro también".

Finalmente, Jesús Gericó ha querido mandar "todo el ánimo del mundo a las familias", asegurando que "en estos momentos sepan que el pueblo de Sallent está con ellos, con los familiares y con los amigos". Un mensaje de unidad y apoyo para despedir un año especialmente triste en el Pirineo.