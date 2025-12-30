Logroño se digitaliza: IA y 21 nuevas cámaras inteligentes vigilarán la ciudad

El Ayuntamiento de Logroño ha dado un paso clave en la modernización de la ciudad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación para desarrollar e implementar un gemelo digital de cámaras inteligentes a la empresa Innovaciones Tecnológicas del Sur S.L. por un importe de 391.505,47 euros (IVA incluido). Esta actuación, según ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno, Celia Sanz, está financiada con fondos europeos Next Generation.

Este innovador proyecto permitirá crear simulaciones preventivas mediante inteligencia artificial. Para ello, se desarrollará un software que integrará las cámaras de seguridad urbanas ya existentes y añadirá 21 nuevos dispositivos inteligentes. Estos se instalarán en cuatro espacios estratégicos: el entorno de la Biblioteca Rafael Azcona, la zona del Puente de Piedra y la pasarela peatonal sobre el Ebro, el Polígono Industrial Las Cañas y una cámara a gran altura en la Torre de Logroño para vigilar fenómenos meteorológicos o posibles incendios.

Nuevas infraestructuras para la ciudad

En la misma sesión, se ha aprobado la adjudicación para crear nuevos pasos peatonales elevados en puntos clave de la ciudad. El contrato, con un importe de 215.880 euros (IVA incluido), ha sido para la empresa Asbeca Construcción, Gestión y Servicios Múltiples S. L.. Los nuevos pasos se ubicarán en la Avenida de la Paz, junto a la ESDIR; en el Paseo del Prior; en Pradoviejo, cerca de la parada de autobuses; y se consolidará el de Duques de Nájera a la altura del colegio Jesuitas.

Por otra parte, se han adjudicado las obras para rehabilitar la caseta oeste de arbitrios del Puente de Piedra por un importe de 148.830 euros (IVA incluido) a la empresa Materia Decoración y Rehabilitación S.L.U.. Esta actuación se enmarca en el Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021 y cuenta con financiación de fondos europeos.

Mejoras en centros públicos y barrios

El Gobierno local también ha aprobado una serie de mejoras en diferentes instalaciones. Se ha adjudicado el contrato para sustituir el pavimento amortiguador de los juegos infantiles del Colegio Caballero de la Rosa por 29.361,05 euros. Además, se ha dado luz verde al proyecto de mejora de eficiencia energética del Centro Deportivo Municipal de Lobete, con una inversión de 2.598.465,20 euros que optimizará las condiciones térmicas, acústicas y lumínicas de la pista de hielo.

Atendiendo a una demanda vecinal, se ha contratado la rehabilitación del frontón ubicado en el barrio del Cortijo por un importe de 50.000 euros. En el ámbito de los servicios, se ha adjudicado por 417.118,82 euros el control analítico del proceso de tratamiento de agua potable en la ETAP Río Iregua para los próximos dos años.

Obligaciones para los propietarios de edificios

Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado de forma inicial el padrón anual de edificios que deberán presentar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) durante el próximo año. El listado, que incluye 900 inmuebles, se someterá a exposición pública durante 30 días. El plazo para la presentación del acta de inspección finalizará el 21 de diciembre de 2026.