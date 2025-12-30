Huesca despide el año en familia con las Campanadas Infantiles en Porches de Galicia del ayuntamiento y Cadena 100

Huesca volverá a dar la bienvenida al Año Nuevo con una de las citas más entrañables de su programación navideña: las Campanadas Infantiles, que se celebrarán el próximo martes 31 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, en los Porches de Galicia.

El Ayuntamiento de Huesca organiza un año más este evento dirigido a los niños y niñas de la ciudad y a sus familias, con el objetivo de acercar la magia de la Nochevieja a los más pequeños en un ambiente festivo, seguro y participativo.

La jornada arrancará a las 11:00 horas con el espectáculo infantil Pero… ¿¡Qué me estás cantando!?, de Quique Lera, que ejercerá de hilo conductor de toda la mañana. Humor, música y animación marcarán una propuesta pensada para divertir tanto a pequeños como a mayores, y que continuará también después de las campanadas.

A las 12:00 del mediodía, llegará uno de los momentos más esperados: las Campanadas Infantiles, que permitirán a los niños y niñas vivir su propia versión de este ritual de Fin de Año, sustituyendo las tradicionales uvas por una alternativa adaptada y divertida, para que todos puedan participar sin preocupaciones.

Como antesala a las campanadas, se proyectará un vídeo especial que repasará algunos de los mejores momentos vividos durante 2025 por la infancia de la ciudad, poniendo el broche emotivo a la despedida del año.

Las Campanadas Infantiles están organizadas por el Ayuntamiento de Huesca, con la colaboración de Cadena 100 Huesca, y se han consolidado ya como una cita imprescindible del calendario navideño oscense, reafirmando el compromiso de la ciudad con las celebraciones familiares y el protagonismo de los más pequeños

Este es uno de los últimos actos y actividades preparadas para despedir el 2025. Y como novedad, el Cotillón de Fin de Año en el Palacio de Congresos, organizado junto a las Peñas Recreativas, abrirá sus puertas desde las 00:15 h con música de la Orquesta Montenegro. La entrada será gratuita hasta completar aforo.