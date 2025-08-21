La UNED oferta 9 cursos de verano: "Inteligencia Artificial, salud mental, patrimonio..."

UNED Pamplona organiza los Cursos de Verano 2025, una propuesta formativa pensada para todos los públicos, con un claro objetivo: acercar el conocimiento a la sociedad de forma abierta, accesible y actual. Los cursos comienzan el 10 de septiembre y se prolongarán hasta el 26. Este verano, ofrece una programación variada y de calidad, con cursos presenciales y online. María Cardero , responsable de UNED Pamplona, desengrana el programa.

“Tenemos una programación variada y de calidad de interés social, cultural, educativo, científico y tecnológico, porque queremos que estos cursos de verano de UNED Pamplona sean un encuentro de reflexión y de aprendizaje, tanto para nuestros estudiantes como nuestros profesores, pero también, por supuesto, para todas aquellas personas que tienen ganas de seguir formándose, de aprender", comenta Cardero.

9 cursos

En esta edición, se impartirán 9 cursos que abordan temáticas como: inteligencia artificial, salud mental, sostenibilidad, patrimonio, educación inclusiva, siempre con un enfoque riguroso, pero también divulgativo.

Cardero apunta que “son formaciones que están abiertas a la sociedad, pues queremos que las personas que estén interesadas en cualquiera de estas temáticas que ofertamos se puedan apuntar y puedan partir de cero y aumentar, incrementar sus conocimientos”.

La inteligencia artificial está de moda María Cardero

Se tratarán temas de actualidad: “La salud mental es uno de las temas que nosotros tratamos a lo largo del curso, es uno de sus pilares y lo hemos querido transportar a los cursos de verano. Y bueno, la inteligencia artificial está de moda y es un curso en el que ya tenemos más de 150 personas matriculadas. La verdad es que es el curso con mayor matrícula, va a ser un curso eminentemente práctico donde se van a dar herramientas para utilizar la inteligencia artificial y la verdad que la gente está respondiendo de una manera que nos está sorprendiendo”.

Mucho alumnado viene a incrementar sus conocimientos en Historia Antigua María Cadero

Destaca el curso Orbe Terrarvm: “Lo dirige el catedrático de Historia Antigua de una UNED Pamplona Javier Andreu. Este curso nos gusta porque viene mucha gente joven, porque Javier imparte clase en la Universidad de Navarra y mucho alumnado de allí viene a incrementar sus conocimientos en Historia Antigua. Nos gusta este curso porque vemos mucha cara joven”.

“En nuestros cursos de verano el perfil es de mujer con una edad entre 35 y 45 años, pero bueno hay cursos que viene gente joven y la verdad es que es algo que nos agrada”, traslada Cardero.

IGUALDAD E INTEGRACIÓN

Los cursos versarán, por ejemplo, sobre las nuevas identidades, la igualdad y la integración, con un curso dirigido por la doctora en Psicología, psicoterapeuta familiar y de pareja, Olatz Ormaetxea; o de la preocupante realidad de la violencia sexual en la adolescencia, en colaboración con la Fundación Ilundain.

“El año pasado tuvimos más de 900 matrículas, este año estamos en torno a las 500 matrículas. Hay que tener en cuenta que el grueso de la matriculación comenzará la semana que viene, que ya comenzamos cierta vida normal. El año pasado tuvimos 13 cursos, este año tenemos 9, así que bueno de momento estamos encantados con la matrícula, aunque a ver si hay un pequeño tirón las próximas dos semanas y alcanzamos esa cifra de los 900 matrículas”, añade.

CAMINO DE SANTIAGO Y ROMÁNICO EN NAVARRa

Otros cursos nos invitan a recorrer nuestro propio entorno desde nuevas perspectivas: el Camino de Santiago a través del cine, con el arquitecto Javier Torrens; o la iconografía del Románico en Navarra, con la dirección del presidente de la Asociación Astrolabio Románico, Eduardo Bayona. Esta propuesta estival incluye una excursión a Estella para contemplar su riqueza monumental.

La jornada de clausura mezclará emociones, cerebro y música en un concierto divulgativo, dirigido por Eva Martínez Sola. UNED Pamplona invita a toda la ciudadanía a consultar toda la programación en su web unedpamplona.es y redes sociales. Estas formaciones con precios populares (10 y 20 euros) en aquellas propuestas que más les interesen. Porque el verano también puede ser tiempo de aprender, compartir y crecer.