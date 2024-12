Los trucos que debes seguir para guardar la comida sobrante en Navidad

En estas fechas navideñas, en los hogares hay preocupaciones por los menús, por quién cocinará, por quién realizará las compras. Pero deberíamos preguntarnos también cómo y hasta cuándo conservamos los alimentos. Y más en estas celebraciones en las que sobra comida o en las que se prepara de antemano.

Por eso, en Cope Navarra, las expertas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Paloma Vírseda e Idoia Fernández, catedrática y profesora de Tecnología de Alimentos de la UPNA respectivamente, dan una serie de consejos y pautas para la conservación de los alimentos. Las formas de conservar los alimentos siguen siendo las de toda la vida: salazón, conservas, escabeches, congelación... “Están y seguirán”. Eso sí, Paloma Vírseda asegura que cada vez “lo hacemos mejor”.

Si se apuesta por comprar los alimentos de antemano y llenar la nevera o el congelador, Paloma Vírseda indica que es mejor hacerlo de forma escalonada, no todo de golpe. Y es que si llenamos el congelador o el frigo de golpe, tardará más en enfriar o congelar.

¿Cuánto duran los alimentos en la nevera?

Si hemos cocinado para Navidad y nos sobra, la comida sobrante debe ir a la nevera si no queremos que crezcan microorganismos en esos alimentos. Pero la pregunta es cuánto aguantan esos alimentos o esas conservas en el frigorífico. “Una vez que abierto, podemos hablar de 3 ó 4 días, no deberíamos hablar más” A no ser que se recocine una vez que se saque de la nevera, “cuando te lo vas a comer, lo recocinas. Así acabas destruyendo aquellos microorganismos que pueda haber”.

¿Y si decidimos congelar?

En muchas ocasiones, se hace la compra para el mes, o ahora en Navidad, se adelantan las compras. Eso hace que se congelen ciertos productos. En ocasiones, esos alimentos quedan en el congelador durante un tiempo. ¿Cuánto aguantan esos alimentos congelados? Lo primero de todo es envasarlo bien. “Si no, hay zonas que se queman. Aunque no le pase nada microbiológicamente, está menos rico”. Ese alimento puede estar alrededor de 3 ó 4 meses congelado. “Lo que pasa es que van perdiendo algunos nutrientes y eso puede hacer que no esté tan rico”

Por supuesto, una pauta que hay que seguir a rajatabla es hacer una buena descongelación. Tiene que descongelarse siempre en refrigeración, sacar el producto del congelador a la nevera. O si no, en el microondas. “Evitemos dejarlo en la encimera para que se descongele,