Qué pautas seguir estas Navidades para no engordar y sentirme bien después de algún exceso de comida

Llega la Navidad, por tanto, llegan las celebraciones y algunos excesos en la comida. Hay que intentar evitar los excesos, aunque lo cierto es que siempre hay alguno. Hay estudios que dicen que podemos llegar a engordar hasta 2 y 3 kilos en estas fechas. Por eso, Marian Pueyo, graduada en Nutrición, da una serie de consejos.

Marian alerta que es fundamental no llegar a la cena o comida con mucha hambre para darnos un atracón. Es decir, que no hay que saltarse ninguna comida previa. “Hay que tratar de evitar largos periodos de ayuno donde lo único que vamos a hacer es llegar con más ansiedad a la comida. Y así comer más”. Por tanto, no es buena idea “reservarnos durante todo el día para llegar a esa cena de Nochebuena o de Nochevieja y comer todo lo que nos apetezca”.

Otro aspecto muy a tener en cuenta es la ingesta de agua. Hay que beber agua suficiente, pero hay que saber cómo. “Hay que beber mucha agua, mantenerse hidratado a lo largo de todo el día. Nos ayudará a eliminar esas toxinas provocadas por los excesos, nos mantiene también saciados”. Sin embargo, durante las comidas principales “es mejor beber pequeños sorbitos de agua que no grandes cantidades de agua”. Al beber mucha agua mientras se come, lo único que hacemos es dirigir los jugos intestinales y eso ralentiza la digestión”.

Aunque, por supuesto, la mejor medida es tener un poco de control y moderación. Y, por supuesto, comer despacio. “Hay que comer despacio, masticando bien los alimentos, hay que trabajar un poco lo que es la moderación. Puede ayudar el servir en la mesa platitos pequeños”. Y, por supuesto, hay que “moderar el consumo de alcohol”. Cada gramo de alcohol, suponen 7 kilocalorías”

¿Si ya nos hemos pasado? Una opción, al día siguiente, puede ser el atrasar la primera ingesta de alimentos. “Le ayudas al organismo a disminuir esa inflamación provocada por los excesos, a disminuir el estrés intestinal. Ayudas con esa limpieza interna un poco del organismo”.

Sin embargo, los dos mejores consejos son los de mantener unos hábitos alimenticios saludables el resto de días, aunque nos pasemos alguno en concreto. Y, por supuesto, realizar ejercicio moderado para quemar los excesos.