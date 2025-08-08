Tres jóvenes que han asistido al Jubileo 2025 en Roma cuentan la emocionante historia que han vivido en el viaje: "Un regalo"

Ha finalizado en Roma el Jubileo de los Jóvenes 2025, y en COPE Navarra hemos tenido la oportunidad de recibir a tres de las personas que realizaron el viaje. Casi sin descansar, con unas pocas horas de sueño, se han acercado al estudio de la emisora para contar cómo ha sido la experiencia que acaban de vivir.

Aún con la emoción a flor de piel y pocas horas de descanso tras un largo viaje en autobús, Teresa Ruiz de Erenchun, Enrique Larraz y Almudena Hefferan han visitado los estudios de COPE Navarra para compartir su vivencia en el Jubileo de los Jóvenes 2025, celebrado en Roma del 28 de julio al 3 de agosto. Acompañados por Juan Echenique, responsable de comunicación del Arzobispado de Pamplona y Tudela, han definido la experiencia como “una maravilla” y “un regalo”.

Un millón de jóvenes de 146 países, unidos por la fe

El evento, uno de los más multitudinarios del Año Santo, reunió en la capital italiana a más de un millón de jóvenes de todo el mundo, que llenaron plazas, calles y templos con banderas, cantos y oraciones. El momento más esperado llegó en Tor Vergata, a las afueras de Roma, donde el Papa León XIV se dirigió a los presentes con un mensaje de esperanza y bendición.

Además de las grandes celebraciones, como la vigilia nocturna y la misa de clausura, los participantes vivieron encuentros nacionales, como la concentración de jóvenes españoles en la Plaza de San Pedro, con miles de banderas ondeando al atardecer.

Un viaje de fe y servicio

Los tres jóvenes navarros no solo participaron como peregrinos, sino también como monitores, cuidando y acompañando a los más jóvenes del grupo. El viaje incluyó paradas en Lourdes, Turín, Asís y lugares emblemáticos de Roma, con momentos especiales como atravesar las cuatro Puertas Santas, rezar ante la tumba del beato Carlo Acutis y visitar la Basílica de San Juan Bosco.

Enrique Larraz describió la misa multitudinaria en Tor Vergata como “impresionante”, destacando el silencio sobrecogedor de un millón de personas arrodilladas. Almudena Hefferan recordó como uno de sus instantes más emotivos ver al Papa a tan solo tres metros de distancia. Teresa Ruiz de Erenchun subrayó la esperanza que genera ver a tantos jóvenes “buscando a Dios y compartiendo la misma fe”.

Convivencia y calor humano, por encima de las incomodidades

Durante el viaje, los participantes durmieron en colegios sobre esterillas y sacos de dormir, soportaron largas caminatas y altas temperaturas, y se alimentaron principalmente con comidas de picnic. Aun así, todos coinciden en que las dificultades quedaron compensadas por la convivencia, el ambiente festivo y la unión que se creó entre jóvenes de diferentes países.

Un Jubileo que deja huella

Para los protagonistas, este Jubileo de los Jóvenes 2025 será un recuerdo imborrable: la mezcla de fe, amistad y cultura vivida en Roma ha reforzado su compromiso y les ha llenado de esperanza. Tal como apuntó Juan Echenique, los jubileos son ocasiones únicas, y el próximo gran evento extraordinario será en 2033, con motivo del 2000 aniversario de la muerte de Jesucristo.

Reflexión del Arzobispo don Florencio, en la iglesia del Gesú

Estamos en el corazón de Roma, en esta iglesia del Gesù, donde reposa el cuerpo de San Ignacio de Loyola y también una reliquia de nuestro querido y paisano San Francisco Javier, traída desde Goa. Hemos venido como peregrinos, a un lugar especial que nos hermana con nuestra Navarra, con el castillo de Javier a vivir un encuentro más profundo con Dios. A ganar el Jubileo, pero sobre todo a dejarnos ganar por Cristo. Él nos gana a nosotros y su esperanza nos transforma.

La peregrinación: un símbolo de la vida cristiana Peregrinar es dejar la comodidad, dejar lo conocido, y salir. Es símbolo de una vida que no se conforma con lo superficial, sino que camina hacia lo profundo, hacia lo eterno. En Navarra, sabemos de peregrinación, la tenemos cerca. Javier es nuestra meta diocesana. Todos años las Javieradas nos convierten en peregrinos, y nosotros acudimos a Javier para transformarnos, para dejarnos tocar por Jesús, a través de la imagen y vida de San Francisco Javier. Hoy hemos llegado más lejos, pero también nos sabe a Javier, porque aquí está nuestro copatrono. Nosotros, jóvenes navarros, hemos peregrinado hasta Roma y hoy hasta esta iglesia del Gesú. No lo hemos hecho a pie desde Navarra, pero sí con un corazón que busca. Y eso ya es comenzar a peregrinar: cuando el corazón se mueve, ya empieza el viaje.

Aquí encontramos a San Ignacio, fue literalmente un peregrino. Después de ser herido en Pamplona —sí, en nuestra tierra navarra—, su vida cambió para siempre. Lo que empezó como una recuperación física, se convirtió en una conversión profunda. Y lo primero que hizo fue ponerse en camino, hacia Montserrat, hacia Manresa, hacia Tierra Santa… buscando la voluntad de Dios.

Ignacio descubrió que no hay mayor libertad que dejarse conquistar por Cristo. Aprendió a «buscar y hallar a Dios en todas las cosas». Y desde ese encuentro, formó un ejército nuevo: no con espadas, sino con amor, con entrega. La Compañía de Jesús nació de un corazón peregrino, y allí estuvo Javier.

Y si hablamos de corazones peregrinos, ¿cómo no pensar en Francisco Javier, nuestro santo navarro? Desde el castillo de Javier, pasando por París, Roma, hasta llegar a la India, Japón y las costas de China, donde murió sin poder entrar… su vida fue una peregrinación misionera. Pero antes de viajar, Francisco tuvo que convertirse. Fue al lado de Ignacio, en París, cuando dejó de buscarse a sí mismo para dejarse encontrar por Dios. “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma?”

Y así, Javier se convirtió en uno de los mayores evangelizadores de la historia. Porque un joven convertido puede cambiar el mundo.

En el interior de la Iglesia del Gesù hay una capilla dedicada a San Francisco Javier, ubicada en el lado opuesto a la Capilla de San Ignacio de Loyola. Esta simetría es intencional: simboliza el equilibrio entre los dos grandes fundadores misioneros de la orden. La Iglesia del Gesù coloca a San Ignacio y a San Francisco Javier en una posición simbólica de “dos columnas” de la Compañía:

San Ignacio representa la estructura, la espiritualidad, la organización interna.

San Francisco Javier representa la acción exterior, el espíritu misionero, la expansión del Evangelio.

La relación entre San Francisco Javier y la Iglesia del Gesù no es simplemente conmemorativa: es parte del corazón espiritual e identitario de la orden jesuita. Su figura dentro del templo madre recuerda que la Compañía de Jesús nació con una vocación misionera universal, y que el ejemplo de Javier continúa siendo fuente de inspiración para jesuitas y fieles de todo el mundo.

¿Y nosotros, qué? Hoy, aquí, ante el altar de San Ignacio, de San Francisco Javier, Dios también nos llama. No para quedarnos mirando el pasado, sino para escribir el presente con la misma pasión, con el mismo amor. Roma no es la meta: Cristo lo es. Debemos hacernos la pregunta ¿para quién soy? ¿qué quieres de mí? Y este Jubileo es una oportunidad para empezar de nuevo. De la mano de San Ignacio de Loyola, que encarna la espiritualidad y de San Francisco Javier, el ardor misionero, renovamos nuestro amor a la Iglesia y nuestra comunión con el Papa León XIV. ¿Estamos dispuestos a ser peregrinos del alma con Ignacio? ¿Estamos dispuestos a salir al mundo, como Javier?

Hoy podemos decir como los primeros jesuitas: “Toma, Señor y recibe” mi juventud, mis sueños, mis dudas, mis heridas, mi tiempo…Y como San Francisco Javier poder decir “Envíame donde tú quieras”, Señor, que yo solo no sé, pero contigo lo puedo todo.

Queridos jóvenes navarros, no tengáis miedo de poner vuestra vida en manos de Dios. El mundo necesita cristianos alegres, valientes, peregrinos, misioneros. Y si Dios pudo hacer maravillas con Ignacio y Javier también las puede hacer contigo. Que el Jubileo no se quede en Roma, que nos transforme como lo hizo con los dos santos a los que hemos recordado hoy (Ignacio y Francisco Javier). Que volvamos a Navarra con un corazón transformado y lleno de vida.