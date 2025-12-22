El tercer premio del Sorteo de Navidad 2025, el 90.693, vendido en Cordovilla y Pamplona

El número 90.693, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, y dotado con 500.000 euros a la serie, ha sido vendido en Cordovilla y en otro establecimiento situado en la avenida Zaragoza de Pamplona.

En concreto, el establecimiento de Cordovilla, ubicado en el centro comercial La Morea-Hipermercado E.Leclerc, tenía asignados 2 décimos, y el de la avenida Zaragoza, 13, tenía asignados 7 décimos.

El número ha sido cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.