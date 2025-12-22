COPE
Podcasts
Navarra
Navarra

El tercer premio del Sorteo de Navidad 2025, el 90.693, vendido en Cordovilla y Pamplona

Dotado con 500.000 euros a la serie, ha sido vendido en Cordovilla y en otro establecimiento situado en la avenida Zaragoza de Pamplona

Imagen del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

COPE

Imagen del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

Europa Press

Publicado el

1 min lectura

El número 90.693, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, y dotado con 500.000 euros a la serie, ha sido vendido en Cordovilla y en otro establecimiento situado en la avenida Zaragoza de Pamplona.

En concreto, el establecimiento de Cordovilla, ubicado en el centro comercial La Morea-Hipermercado E.Leclerc, tenía asignados 2 décimos, y el de la avenida Zaragoza, 13, tenía asignados 7 décimos.

El número ha sido cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 17 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking