El síndrome del momento perfecto que se da a través de las redes sociales "proyectando una fantasía"

El psicólogo, biólogo y director del Teléfono de la Esperanza, Alfonso Echávarri, explica en COPE Navarra el síndrome del momento perfecto, un problema que se ha visto agravado con el auge de las redes sociales. Comprar nuestra vida con la que vemos en las pantallas puede generar una tremenda frustración por las fantasías que se proyectan.

El síndrome del momento perfecto, no está incluido en los manuales de trastorno psiquiátricos, no se trata de nada patológico. Sin embargo, "es algo que venimos observando desde hace un tiempo en las consultas de psicología" explica Alfonso. "Se trata de un descontento con la propia vida, ya que se comparan con la vida de las personas que, en teoría, viven mejor que nosotros" afirma el psicólogo.

Para Alfonso "lo que nos muestran las redes en muchas ocasiones son montajes", a través de una pantalla vemos unas imágenes por la que al comparar se ve que no tenemos esos lujos. En esa comparación se puede llegar a generar una gran frustración, con lo que las personas pueden llegar a devaluar su propia vida.

Consejo

El consejo para alguien que compara su vida con la que ve en las redes sociales es comenzar a ver menos tiempo esas imágenes que me generan ese problema. "Sugiero mucho el agradecimiento, para poder ver que mi vida, mejor o peor, tiene muchos elementos muy importantes que me generan equilibrio y bienestar, y que igual otras personas no o tienen" así pone Alfonso Echávarri el foco en el agradecimiento.

Tenemos que entender que lo que nos muestran esas redes sociales es únicamente "lo que nos quieren mostrar es lo que desean enseñar". El gran peligro es compararse con lo que nos muestran. Alfonso nos deja una pregunta ¿Te comparas frecuentemente de tu vida?