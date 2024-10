Un senegalés que lleva viviendo 20 años en Navarra no olvida a la persona que le ayudó a rehacer su vida: “Ha sido todo para mí”

En COPE Navarro hemos conocido la historia de Saliou Ndiaye, un senegalés que dejó su país con 26 años como migrante. En 2004 dejó a su familia en Dakar y decidió viajar a Europa vía Portugal. Entró en España gracias a un conocido que tenía en Salou. Saliou Ndiaye, que lleva ya 20 años en España, la mayoría de ellos en Navarra, relata cómo fue la experiencia de migrar y de tener que dejarlo todo atrás.

Saliou reconoce que "ha sido difícil" tener que "dejar a tu familia, a tu mujer, tus hijos y atrás, pero bueno, yo creo que nuestro sueño es mejorar la vida". Cuenta que "cuando vas a un país nuevo es porque crees que puedes encontrar trabajo" y, por lo tanto, que "tu vida puede mejorar".

Allí, en Senegal, dejó a su mujer y sus hijos durante 12 años. Él llegó a España en 2004 y no pudo traer a su familia hasta 2016. Dice que por "esos sueños" voy a "arriesgar, aunque no sé lo que me voy a encontrar ahí".

Obviamente, los inicios en España fueron complicados. Dejando atrás a la familia, con su mejor aceptando que saliera y con los hijos pequeños. No controlaba el idioma, se encontraba sin papeles y vendiendo en el Top Manta en Peñíscola, en el litoral de Castellón. Y, como te he dicho, lejos de su familia.

"Años sin verlos" y luego "el tema de los papeles", reconoce que "ha sido complicado. Sin embargo, tuvo la fortuna de encontrar a un navarro que le cambió la vida. Patxi Bator.

Se quiere acordar de Patxi Bator, quien le "ayudó mucho". Tanto es así que logró "encontrarme un contrato de trabajo, he tenido la suerte de encontrarle".

Patxi Bator y Saliu se conocieron en Peñíscola. Bator tenía una casa de veraneo allí y Saliou se encontraba vendiendo en el Top Manta. Enlazaron una amistad y Bator siempre iba a buscarle cuando viajaba a Peñíscola de vacaciones. La situación de Saliuo era complicada, pero Patxi Bator decidió ayudarle. Le trajo a Navarra y cambió su vida.

LLEGADA A NAVARRA

Una vez consiguió llegar a Navarra, Saliou comenzó a trabajar seis meses en los traperos de Emaus, con contrato de trabajo y así consiguió la tarjeta de residencia. Poco después cambió de empresa y trabajó hasta la crisis de 2007/2008. Cuando llegó la crisis, la empresa tuvo que despedir a muchos trabajadores y quedó en la calle. Afortunadamente, volvió a encontrar trabajo y ahora lleva en Papeles El Carmen 7 años.

En sus inicios en Navarra, además de trabajar para los traperos de Emaús, Patxi Bator le metió en el Unión Club Deportivo Burladés. Allí realizó distintas labores y consiguió ser una persona muy valiosa y muy querida.

Saliou Ndiaye no ha tenido una vida sencilla desde que salió de su país, sin embargo, reconoce que la acogida en Navarra fue muy buena desde el principio. "Nunca he tenido ningún problema en Navarra, es un sitio tranquilo" afirma.

Siempre que puede, vuelve a Senegal a ver a la familia que todavía le queda, pero ya se encuentra totalmente integrado en Navarra y mira desde aquí los muy pequeños cambios que vive su país.