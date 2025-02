Este es el secreto para acertar con la patata que quieras cocinar frita, guisada u hornear: “En una gran superficie…”

Nuestro chef Antonio Teruel nos propone en COPE Navarra una deliciosa receta, en la que, además, nos deja un consejo sobre las patatas. Tenemos diferentes patatas, unas son más apropiadas para freír, otras para hornear y otras para guisar.

¿Compramos de las tres? Es complicado poder tener los tres tipos de patata en una casa normal, ya que la despensa y el consumo de las mismas tiene que ser grande. Por eso, nuestro chef de confianza nos explica qué solución aplica él en su cocina.

Antonio Teruel explica en COPE que tenemos "patata para freír, patata para guisar, patata para hornear, entonces cada una se comporta mejor en ese tipo de preparaciones. ¿Y qué voy a tener en casa, tener tres tipos de patata para ir trabajando? Pues es un poco complicado. Entonces yo lo que hago normalmente es, tengo una, que es la Monalisa, que me va bien en todo. Me va bien para cocinar, para freír, me va bien para asar y me va bien para cocer. ¿Que las otras hay veces que igual para cocer me va mejor la gallega? Bueno, pues vale, pero en general yo tengo una".

RECETA: Bacalao con patatas a lo pobre, gratinado

Elaboración:

Cortar las patatas ya peladas, longitudinalmente en cuatro partes, estas a su vez en rodajas finas. Pelar las cebollas y los ajos, picar estos muy menudos y la cebolla en juliana. Cortar también el pimiento verde en juliana.

Poner a pochar en una cacerola el aceite con los ajos, el pimento verde y la cebolla, que apenas tome color, cuando esté blanda escurrir y reservar.

Poner en una cacerola con abundante aceite las patatas, ir removiendo hasta que estén blandas, sacarlas, escurrirlas, e incorporar entonces, la sal, la pimienta, mezclarlas, añadir las verduras pochadas, el vino blanco, el perejil picado y meter al horno caliente a 200ºC durante 10 minutos.

En la sartén donde se han pochado las verduras, en el aceite que queda, poner a sofreír el bacalao ligeramente.

Sacar la fuente de patatas del horno, poner encima el bacalao escurrido y cubrir con la bechamel. Espolvorear el queso rallado por encima y meter en el horno fuerte 200ºC hasta que gratine, 10-12 minutos.

Ingredientes: 1kg de patatas peladas, 500gr de bacalao desmigado, desalado, 200gr de cebolla, 150gr pimiento verde, 4 dientes de ajo, 1 ramillete de perejil, 250ml de vino blanco, 150ml de aceite de oliva o,4º (suave), Aceite para pochar las patatas 500ml, sal, pimienta molida, 500ml de salsa bechamel y 50gr de queso rallado

Para la bechamel: 500ml de leche entera, 50gr de mantequilla, 50gr de harina, sal y pimienta

Las patatas a lo pobre es un plato de típico de la cocina andaluza y la murciana, se suelen preparar con cebolla, pimiento verde o rojo cortado en tiras y frito. Es un plato muy frecuente de nuestra gastronomía y sirve como base para un buen número de recetas de cocina que se basan en las patatas, como pueden ser los huevos rotos, los revueltos o incluso la tortilla de patata. También es frecuente combinarlas con carnes y pescados.

Los Diferentes Tipos de Patatas: Guía Completa para Cocinar

Las patatas son uno de los ingredientes más versátiles y populares en la cocina mundial. Su capacidad para adaptarse a diferentes métodos de cocción las convierte en un alimento esencial en muchas culturas. En este artículo, exploraremos los distintos tipos de patatas que puedes utilizar para guisar, hornear o freír, así como sus características y usos específicos.

Tipos de Patatas

1. Patatas Harinosas

Las patatas harinosas son ideales para guisar y hornear debido a su textura ligera y esponjosa. Estas son algunas de las más comunes:

1.1. Patata Russet

Características: Tienen una piel gruesa y marrón con carne blanca y esponjosa.

Usos: Perfectas para hacer puré, hornear o preparar papas fritas.

1.2. Patata Idaho

Características: Similar a la Russet, pero con un sabor más dulce.

Usos: Excelente para hornear y hacer puré.

2. Patatas Cerosas

Las patatas cerosas tienen una textura más firme y son ideales para guisos y ensaladas.

2.1. Patata Yukon Gold

Características: Piel amarilla y carne dorada, con un sabor mantecoso.

Usos: Perfectas para guisos, hervidas o al horno.

2.2. Patata Red Bliss

Características: Piel roja y carne blanca, suave y cremosa.

Usos: Ideales para ensaladas y guisos.

3. Patatas Nuevas

Las patatas nuevas son jóvenes y tiernas, con una piel fina que no requiere pelarse.

3.1. Patatas Baby

Características: Pequeñas y redondeadas, con una piel suave.

Usos: Excelentes asadas o al vapor.

3.2. Patatas Fingerling

Características: Alargadas y delgadas, con un sabor intenso.

Usos: Perfectas para asar o en ensaladas.

Métodos de Cocción

1. Guisar

Guisar es un método ideal para resaltar los sabores de las patatas.

1.1. Elección de las Patatas

Para guisar, opta por patatas cerosas como la Yukon Gold o la Red Bliss, que mantienen su forma durante la cocción.

1.2. Receta Sencilla de Guiso

Ingredientes: Carne (pollo o ternera), cebolla, zanahorias, caldo y especias.

Preparación:

Sofríe la carne hasta dorar.

Agrega cebolla y zanahorias.

Incorpora las patatas cortadas en trozos.

Cubre con caldo y cocina a fuego lento hasta que todo esté tierno.

2. Hornear

Hornear patatas es una forma sencilla de disfrutar su sabor natural.

2.1. Elección de las Patatas

Las patatas harinosas como la Russet son ideales para hornear debido a su textura esponjosa.

2.2. Receta Básica de Patatas al Horno

Ingredientes: Patatas Russet, aceite de oliva, sal y pimienta.

Preparación:

Precalienta el horno a 200°C.

Lava las patatas y pínchalas con un tenedor.

Unta con aceite, salpimienta y hornea durante aproximadamente una hora.

3. Freír

Freír patatas es una forma deliciosa de disfrutar su crujido exterior y suavidad interior.

3.1. Elección de las Patatas

Las patatas harinosas como la Russet son perfectas para hacer papas fritas crujientes.

3.2. Receta Clásica de Papas Fritas

Ingredientes: Patatas Russet, aceite vegetal.

Preparación:

Pela y corta las patatas en tiras.

Calienta el aceite en una freidora o sartén profunda.

Fríe las patatas hasta que estén doradas y crujientes.

Conclusión

La elección del tipo de patata adecuada puede marcar la diferencia en tus platos favoritos, ya sea que estés guisando, horneando o friendo. Conocer las características específicas de cada variedad te permitirá sacar el máximo provecho a este ingrediente tan versátil en tu cocina.

Ya sea que prefieras la suavidad de una Yukon Gold en un guiso reconfortante o el crujido de unas papas fritas Russet, hay una variedad perfecta esperando ser descubierta en tu próxima receta culinaria. ¡A cocinar!