Recuerdos de Osasuna que sirven como terapia para María Jesús, de 94 años: "Buyo se tiró al suelo y nos cerraron el campo"

Fundación Solera, Fundación Osasuna y la Asociación de Veteranos de Osasuna ya varias ediciones del ‘Recuerdos Rojillos’. Qué es 'Recuerdos Rojillos', es un programa de talleres-tertulia. Varios residentes de Solera La Vaguada visitaron primero El Sadar y el Museo de Osasuna acompañados por la Asociación Veteranos de Osasuna. Posteriormente, miembros de Veteranos de Osasuna visitaron las instalaciones de Solera La Vaguada en otra sesión. Allí, junto con las terapeutas del centro, se mostraron vídeos, fotos y audios de jugadores y entrenadores del club. Mediante esto, las personas mayores trabajaban los recuerdos, la memoria.

Irene Garde, terapeuta de Solera La Vaguada, asegura que es una de las terapias estrella. “Llevamos desde el año 2017 realizando año a año estos talleres y han participado más de 400 personas. La acogida es muy importante, lo ofrecemos tanto para personas de solera como para personas externas. Son talleres para personas con deterioro cognitivo, es un punto muy importante en esta terapia, ya que estás estimulando la memoria y estás ralentizando el deterioro”.

El exjugador de Osasuna Javier Bayona es uno de los miembros de Veteranos de Osasuna que acompaña a estos mayores tanto en El Sadar como en la propia residencia. "Hay historias muy bonitas, hay de personas que están en residencias que prácticamente no abren la boca, no hablan con nadie, no tienen contacto... Sin embargo, empiezas una sesión de esas y participan alegremente. Nos comentan que esa persona no habla con nadie durante el día".

María Jesús es una interna de Solera La Vaguada de 94 años y con el carnet número 35 de socio de Osasuna, una de las participantes de esta iniciativa. Se acuerda que con 18 años ya tenía su carnet de socia y acudía al estadio de San Juan a ver a Osasuna. “Solíamos ir pronto para pillar sitio porque, como no había nada, nos subíamos. Nos sentábamos primero, íbamos pronto. Después nos poníamos de pie para ver el campo. Era pequeño, no es como ahora que tiene tanta gente y le están poniendo más todavía”.

María Jesús ya no va a El Sadar a ver a Osasuna, pero asegura que sigue pagando el abono y se lo deja a sus sobrinos. Ha tenido la suerte de viajar a Barcelona, San Sebastián, Bilbao o Zaragoza con el conjunto rojillo.

Cope Navarra María Jesús posa con los tres carnets de Osasuna que guarda en su cartera.

Su primer carnet de Osasuna Ha participado con mucha ilusión en este programa. Incluso César Cruchaga y Patxi Puñal les dieron un paseo en bici. “Nos bajaron una señora, que tiene ahora 103 años, y a mí. Nos bajaron los dos”.

María Jesús se sacó una foto ilusionada con Jon Moncayola en El Sadar, tiene la insignia de oro del club, y la habitación llena de fotos y con el escudo de Osasuna y dos camisetas rojillas. Y recuerda a la perfección cuando cerraron El Sadar en un partido contra el Madrid, cuando se tiraron petardos desde la grada contra jugadores del Real Madrid: “Buyo se tiró al suelo y nos cerraron el campo. Desde aquel día, no puedo ver al Madrid”. El choque terminó disputándose en La Romareda (Zaragoza), aunque los partidos de suspensión se disputaron en Vitoria.

Guarda sus recuerdos de los grandes éxitos de Osasuna en San Juan, contra el Barcelona de Maradona, el día de la suspensión del partido frente al Real Madrid, se acuerda de Clemente Iriarte, de Echeverría, Iriguíbel y Martín, de Lucrecio Luquin, presidente de la Asociación Veteranos de Osasuna... y tantos otros.