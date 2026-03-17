La procesionaria del pino pone en jaque la salud de los perros en España: "Es verdaderamente agónico el dolor que les produce si el contacto es muy severo"

La procesionaria del pino se ha convertido en una seria amenaza para los perros durante sus paseos por el monte. El veterinario Nicolás Urbani ha explicado los graves peligros que supone el contacto con esta larva, dotada de unos pelos "muy abrasivos y urticantes". La curiosidad natural de los canes los lleva a oler o chupar las orugas, lo que puede desencadenar una reacción inmediata con consecuencias severas para su salud.

Un contacto de alto riesgo

El experto detalla que el contacto puede producir "irritaciones muy graves a nivel ocular, a nivel nasal y a nivel oral". En los casos más severos, la situación se agrava y puede llegar a causar "necrosis" en las mucosas, afectando a la trufa, los belfos (labios) y, especialmente, la lengua. Estas lesiones requieren un "tratamiento más específico y más importante por parte del profesional veterinario".

Aunque no es lo habitual, el contacto con la procesionaria puede ser mortal. Urbani confirma que "eventualmente se han dado" muertes de perros debido a "reacciones anafilácticas producidas por posibles alergias". Por tanto, subraya que, aunque la muerte "imposible no es", lo más común son las irritaciones o la pérdida de parte de la lengua o los labios por la necrosis.

Imposible no es, no es lo habitual" Nicolás Urbani Veterinario

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Síntomas y primeros auxilios

Identificar los síntomas a tiempo es crucial. Según el veterinario, el perro afectado muestra rápidamente su malestar con "ajetreos de la cabeza por incomodidad, al final luego inflamación y mucho dolor". Los quejidos continuos son una señal clara de que algo va mal, ya que la zona oronasal es especialmente sensible para ellos.

La reacción es prácticamente instantánea tras el contacto, comenzando con picor y una sensación de incomodidad. El dolor que experimentan puede ser extremo. "Para ellos es en ocasiones pues verdaderamente agónico el dolor que les produce si el contacto es muy severo", afirma Urbani.

Es verdaderamente agónico el dolor que les produce si el contacto es muy severo" Nicolás Urbani Veterinario

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LAVAR LA ZONA CON AGUA TEMPLADA PARA ALIVIAR EL DOLOR

Como primera medida antes de acudir a un centro de urgencias, el especialista recomienda "lavar la zona con agua templada" sin frotar. Esta acción ayuda a "retirar el máximo número de pelos urticantes" y tiene un efecto calmante. No obstante, si los síntomas no remiten tras el lavado, "es importante acudir con determinada celeridad al veterinario".

Tratamiento, prevención y otros animales afectados

El tratamiento veterinario varía según la gravedad, pudiendo incluir "antihistamínicos, corticoides para bajar la reacción, e incluso tratamientos antibióticos y, en su caso, hasta cirugía", explica Urbani. Para prevenir, lo más eficaz es mantener al perro "lo más controlado posible" en zonas de pinares, principales focos de la plaga.

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El peligro de la procesionaria no es exclusivo de los perros. El veterinario señala que también hay constancia de casos en "animales de producción" y "fauna silvestre". En estos animales, el contacto suele producirse por la caída de las larvas desde los árboles, causando una dermatosis con un "picor también muy importante y y pérdida de pelo en la zona por el rascado".