Este es el país en el que hacer el Camino de Santiago suma puntos en el currículum

Estos días, el Camino de Santiago a su paso por Navarra vive un momento de gran movimiento y actividad, con una avalancha de peregrinos internacionales que recorren sus senderos. La presencia de peregrinos de diferentes partes del mundo ha convertido esta temporada en una de las más concurridas en años recientes, generando tanto entusiasmo como algunos desafíos logísticos para quienes trabajan en la ruta.

Una avalancha de peregrinos internacionales

Marisol Goicoa, del albergue de peregrinos de Roncesvalles, asegura en Cope que estos días se ha notado un aumento significativo en la llegada de peregrinos extranjeros. "Hay una avalancha de peregrinos internacionales estos días por Navarra", comenta con entusiasmo. Y es que la temporada alta, que tradicionalmente se concentraba en los meses de junio a agosto, ahora se ha adelantado y extendido, con abril y mayo convirtiéndose en meses de gran afluencia, incluso en comparación con los meses de verano.

La mayoría de estos peregrinos provienen de diferentes países, con una presencia especialmente marcada de coreanos, japoneses, estadounidenses, irlandeses, italianos, franceses, alemanes, brasileños, canadienses y australianos. La variedad cultural en el camino enriquece la experiencia, pero también presenta ciertos retos en cuanto a la organización y atención en los albergues y servicios.

El fenómeno de los peregrinos coreanos y su motivación

Uno de los aspectos más curiosos que destaca Marisol es la presencia de peregrinos coreanos, un fenómeno que se ha ido consolidando en los últimos años. Ella explica que esto puede estar relacionado con la influencia de libros, series o películas que han popularizado el Camino en Corea del Sur. Sin embargo, más allá de la ficción, los coreanos hacen el Camino por otra motivación.

Según explica, unida a la motivación espiritual, completar el Camino de Santiago es un logro importante en su currículum personal o académico, incluso más que otros títulos académicos.

“La gente, como allí en Corea son bastante espirituales, según nos han contado en varias ocasiones, si has ido a la Universidad, has hecho una carrera...a la hora de hacer el curriculum, después de haberte graduado, cuenta más que has hecho el camino de Santiago, que tener un máster o una carrera fuerte”, cuenta Goicoa.

La experiencia se valora como un acto de superación personal y búsqueda espiritual, lo que explica en parte su entusiasmo y perseverancia en la ruta.

ALBERGUES AL COMPLETO

La llegada masiva de peregrinos también ha provocado algunos problemas de capacidad en los albergues y alojamientos. Marisol nos cuenta que “en Roncesvalles han tenido días con 'overbooking', lo que ha llevado a tener que derivar peregrinos a otros puntos como Burguete, Espinal o incluso bajar a Pamplona”, asegura. La reacción de los peregrinos ante estas situaciones suele ser “de frustración o enfado, especialmente para aquellos que llegan en las últimas horas del día tras largas jornadas de caminata desde Francia”, dice.

La temporada alta en el Camino de Santiago en Navarra se extiende desde finales de abril hasta septiembre, con picos especialmente en mayo, agosto y septiembre. Marisol explica que “el 1 de mayo suele ser uno de los días más concurridos”, y que a medida que se acerca esa fecha, la afluencia de peregrinos aumenta considerablemente. La tendencia indica que, aunque en julio suele ser un mes más tranquilo, en agosto vuelve a subir.

Tal y como explica el Gobierno de Navarra en su página web, por Navarra pasan hasta cinco caminos diferentes del Camino de Santiago: dos ramales del Camino Francés, el Camino del Baztan, el Camino del Ebro y el Camino de Sakana.

Nuestro recorrido estrella es, sin duda, el que entra en Navarra por Luzaide/Valcarlos, conocido como Camino Francés. Esta popular ruta te llevará de los Pirineos a la Rioja pasando por lugares tan emblemáticos como Orreaga/Roncesvalles, Pamplona o Puente la Reina.