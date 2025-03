Navarra "atenta", "preocupada" y "vigilando" ante la presencia de un lobo en el monte Larun, en la frontera con Lapurdi

Navarra está preocupada por la presencia de un lobo en las estribaciones del monte Larun, en la frontera con Lapurdi. COPE Navarra ha contactado con Nicolás Urbani, asesor veterinario de entidades cinegéticas y ganaderas de ámbito nacional y autonómico, para conocer cómo es la situación.

Urbani ha explicado en los micrófonos de COPE que "la situación legal del lobo ha ido cambiando de hace 50 años esta parte, de ser especie energética actualmente a no poderse cazar". Además, añade que "igual que ha cambiado la situación de la especie, también cambia el mundo rural, cambia el medio agroganadero y la situación de la fauna silvestre también evoluciona".

Nicolás advierte que "tenemos que tener en cuenta que los lobos son unos súper predadores" y explica que hay que saber si son lobos solitarios, ya que "si son realmente lobos jóvenes, lobos aislados, que están buscando nuevos territorios y que se han separado de la manada, pues también pueden generar más problemas, porque un lobo solo no es tan efectivo para cazar estas grandes presas como una manada. Entonces es ahí donde puede haber situaciones especialmente de riesgo, sobre todo para ganado ovino, que sería dar en una presa más fácil, por ejemplo, que jabalí".

El veterinario ha explicado que "la situación ya no sería una oveja, que bueno, pues como todo es asumible para el ganadero entre comillas... pero en ocasiones los problemas es que si acceden por ejemplo esos lobos a vallados o en zonas en explotaciones ganaderas donde no tengan escape el ganado, pues claro, o sea las ovejas se apelotonan y aunque se coma o mate una, por asfixia se puede morir la mitad del ganado".

Urbani ha expresado que "en este caso, con avistamientos esporádicos son situaciones para estar alerta y para no dejarlo por el final, pues poco a poco esta población se vaya expandiendo y con todo que hayamos prevenido antes evitaremos problemas en a medio plazo. Por lo tanto, sí que es importante estar alerta, no generar alarmas, pero sí sensibilizar a los ganaderos, hablar con ellos, ver qué opinan y tratar de instaurar o promover esas medidas de disuasión".

EHNE ha advertido este miércoles, en declaraciones que recogía Europa Press, de la posible presencia de un ejemplar de lobo en las inmediaciones de Navarra y ha recomendado a los pastores que tengan ganado suelto en el monte "redoblar la vigilancia".

"Después del episodio de la presencia de un lobo itinerante en la Bardena, con ataque incluido, esta misma semana se ha vuelto a tener conocimiento de la aparición de otro posible ejemplar en las estribaciones del monte Larun, en la frontera con Lapurdi -País Vasco francés- y a escasos kilómetros del mar", han indicado desde EHNE en un comunicado.

Dicho avistamiento, según han señalado, "ya se ha puesto en conocimiento de las autoridades locales de Lapurdi que, de momento, no descartan ninguna hipótesis". En este sentido, "ya se están aplicando en la búsqueda de pruebas sobre la existencia o el paso de dicho animal, léase pelo o excrementos, para confirmar si se trata de un lobo o de algún perro asilvestrado".

"Desde EHNE-Nafarroa realizamos un especial llamamiento a los pastores que tengan ganado suelto en el monte para que redoblen su vigilancia. Sin duda, ello va a suponer un trabajo extra y creará incertidumbre y temor en toda la zona de Baztan-Bidasoa y zona norte de Gipuzkoa, ante la posibilidad de que dicho animal pueda merodear también por estas áreas debido a la capacidad innata de dicha especie para trasladarse largas distancias", han apuntado.

También han demandado "a las administraciones competentes" que "se nos mantenga informados de las investigaciones que se van a llevar a cabo al otro lado de la muga y que se realice, del mismo modo, un seguimiento de dicho tema en territorio navarro, dado que este tipo de animales no entienden de fronteras administrativas".

"Llevamos demasiado tiempo diciendo que viene el lobo y ya lo tenemos aquí. Está asentado en la parte occidental de Álava y Vizcaya y, a la vista de los últimos episodios ocurridos, su presencia en Navarra parece cada vez más próxima", han advertido.

AVISO DESDE UAGN

Hace unos días, Gonzalo Palacios, vicepresidente de UAGN, reclamaba lo siguiente: "Pensar medidas para controlar la población de cerdos asilvestrados, jabalís y fauna silvestre transmisora de enfermedades al ganado, especialmente en zonas de parques naturales o donde hay un aumento de la población; de controlar la interacción de la fauna silvestre con los animales, también los ataques a la cabaña ganadera por parte de depredadores, como osos y buitres". "Sin olvidar la urgencia de suspender de la inclusión del lobo en Lespre", ha matizado.

La Presencia de Lobos en Navarra: Historia y Situación Actual

Navarra ha sido durante mucho tiempo un territorio sin presencia estable de lobos. Aunque en el pasado la especie fue común en la zona, los últimos lobos desaparecieron entre 1925 y 1930, principalmente debido a la caza y la persecución intensiva en las sierras de Urbasa, Andía y Aralar. Desde entonces, solo se han reportado avistamientos esporádicos de individuos divagantes, sin que se haya establecido una población reproductora en la región.

Historia Reciente

En la historia reciente, los lobos han sido prácticamente inexistentes en Navarra. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un aumento en la preocupación sobre su posible llegada debido a la expansión de poblaciones cercanas. En particular, la subespecie itálica, que se ha expandido desde Francia a través del Pirineo, ha generado interés en la comunidad científica y ganadera. Además, la subespecie ibérica, presente en La Rioja y el País Vasco, también podría influir en la posible llegada de lobos a Navarra.

Situación Actual

A día de hoy, no hay evidencia de una presencia estable de lobos en Navarra. El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha reiterado que, aunque no se descarta la visita esporádica de individuos aislados, no hay grupos reproductores ni presencia estable en la región. Sin embargo, la Administración está preparada para abordar cualquier situación que pueda surgir, trabajando en medidas preventivas y de convivencia con la ganadería extensiva, que es crucial para la conservación de ecosistemas valiosos.

Incidentes Recientes

En noviembre de 2023, se produjo un incidente en las Bardenas, donde un ataque a un rebaño fue atribuido inicialmente a un lobo, aunque no se confirmó genéticamente. Este evento fue calificado como un caso aislado y no se consideró que indicara una presencia estable de lobos en la zona. A pesar de esto, las autoridades han mantenido una postura vigilante, ofreciendo ayudas a los ganaderos para prevenir futuros ataques y mejorar la seguridad de sus explotaciones.

Preparación y Convivencia

La preparación para la posible llegada de lobos a Navarra incluye la implementación de medidas en el Programa de Desarrollo Rural y el Plan de Ganadería Extensiva. Estas acciones buscan promover la convivencia entre la ganadería y la biodiversidad, reconociendo el papel ecológico crucial del lobo en los ecosistemas. Además, se han establecido reuniones con el sector ganadero para abordar las preocupaciones y desarrollar estrategias conjuntas.

Perspectiva de los Ganaderos

Los ganaderos, especialmente aquellos representados por organizaciones como EHNE, han expresado su preocupación sobre la posible llegada de lobos a Navarra. Consideran que la expansión de las poblaciones cercanas hace que esta llegada sea cada vez más probable y han pedido medidas preventivas para proteger sus rebaños. La seriedad de esta advertencia refleja la importancia de encontrar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y la protección de la ganadería extensiva.

Colaboración Regional

Navarra mantiene un contacto estrecho con otras comunidades autónomas donde hay presencia documentada de lobos, como La Rioja, el País Vasco y Aragón. Esta colaboración permite compartir información y desarrollar estrategias homogéneas para abordar los desafíos que plantea la presencia de lobos en la región. Además, la proximidad geográfica con Aragón, donde la población de lobos de origen italiano está en expansión, aumenta la vigilancia sobre posibles movimientos hacia Navarra.

Futuro y Desafíos

Aunque no hay una presencia estable de lobos en Navarra, el futuro podría cambiar debido a la expansión de poblaciones cercanas. El desafío principal será encontrar un equilibrio entre la protección de la biodiversidad y la seguridad de la ganadería extensiva. La preparación y la colaboración regional serán clave para abordar cualquier situación que pueda surgir, asegurando que la llegada de lobos, si ocurre, se gestione de manera efectiva y sostenible para todos los sectores involucrados.