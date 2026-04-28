Así se enfrentó Cartagena al gran apagón: un despliegue de emergencias sin precedentes y un caos organizado

Un año del apagón que puso a prueba los equipos municiplaes de emergencias

Un año después del gran apagón que dejó a Cartagena al igual que el resto de España sin electricidad, la ciudad recuerda cómo tuvo que reinventarse en cuestión de minutos. Con los semáforos fuera de servicio y las comunicaciones caídas, aquel episodio sirvió para poner a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencias, desde la Policía Local hasta los bomberos.

Un dispositivo sin precedentes

El Ayuntamiento activó un centro de control en el parque de Emergencias para coordinar el despliegue. Se tomaron decisiones cruciales, como enviar grupos electrógenos a los hospitales, establecer un dispositivo de atención a personas vulnerables y dependientes de la electricidad, y desplegar agentes en los principales cruces para regular el tráfico.

Además, se instaló rapidamente un centro no asistencial con camas en el Palacio de Deportes. Los coches de policía funcionaron como repetidores de radio improvisados para coordinar las incidencias, mientras los bomberos rescataban a 17 personas atrapadas en ascensores y sofocaban pequeños incendios provocados por la vuelta de la luz. El trabajo se prolongó durante horas en un escenario de caos organizado.

Ayto Centro de coordinación en Parque de Seguridad

Una respuesta ciudadana ejemplar

Más allá de los problemas, la alcaldesa de Cartagena destacó que la respuesta ciudadana fue ejemplar. "La gente fue bastante cívica, no hubo grandes problemas", quien también ha afirmó que "no hubo comportamientos extraños ni situaciones de alarma social grave". La colaboración con Protección Civil fue constante.

Lecciones aprendidas para el futuro

Un año después, el aprendizaje es claro. La experiencia ha servido para mejorar la preparación de la ciudad ante futuras crisis. Gracias a lo ocurrido, se han establecido nuevos protocolos de actuación para garantizar una respuesta todavía más eficiente si un evento similar volviera a producirse.