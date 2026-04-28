Agustina, limpiadora: "Al principio cobraba a 10 euros la hora, pero ahora ya tengo experiencia y puedo cobrarla a 12,50"

Agustina Morales, una limpiadora y creadora de contenido, ha detallado en un vídeo de TikTok cuánto cobra por su trabajo en España, un testimonio que refleja la realidad de muchas personas en el sector. "Al principio cobraba 10 € la hora, no porque fuera lo ideal, sino porque, bueno, necesitaba empezar a trabajar y necesitaba ingresos", explica. Ahora, su tarifa ha aumentado: "Estoy cobrando 12,50 € la hora porque, bueno, ya tengo experiencia".

No es una recomendación, simplemente es mi experiencia real"

Alamy Stock Photo Limpiadora del hogar en una imagen de archivo

A pesar de haber subido su tarifa, Morales reconoce que la necesidad a veces marca las condiciones. "A veces si alguien desde un principio me habla y me dice que me va a pagar 10 € la hora, de todas formas lo acepto porque, bueno, no viene mal un nuevo ingreso", admite. Sin embargo, subraya que su caso no es una guía a seguir, sino el reflejo de su situación personal: "No es una recomendación, simplemente es mi experiencia real. Cada uno va a decidir desde sus circunstancias o situación".

Quién es la tiktoker 'una argentina curiosa'

Detrás de la cuenta @agustinamorales623 se encuentra una creadora de contenido argentina residente en España, que se presenta como "una argentina en España" o "una argentina curiosa". Su contenido se centra en documentar su experiencia real como emigrante, mostrando la realidad "sin filtros" de vivir en el extranjero. En sus perfiles, publica vídeos sobre la búsqueda de trabajo para migrantes, incluyendo la situación de personas en estado irregular, además de consejos de viaje y reflexiones sobre la vida cotidiana en el país. También tiene un canal de YouTube donde amplía estos temas.

La realidad de una migrante en Valladolid

Actualmente, Agustina Morales reside en la provincia de Valladolid, en Castilla y León. Desde allí, utiliza su experiencia personal para orientar a otros migrantes sobre el coste de vida en la zona, incluyendo precios de alquileres y servicios. También ofrece información sobre trámites de extranjería y procesos legales en la provincia, así como consejos sobre las oportunidades laborales basadas en el mercado de trabajo local para los recién llegados.

El caso de Agustina no es aislado y se suma al de otras trabajadoras del sector que han compartido sus vivencias, como Marta, una limpiadora que reivindica la profesionalización del oficio. La remuneración es un tema central, como también expuso Michelle, otra trabajadora del hogar que detalló cómo ganó 50 euros por cuatro horas de limpieza, una cifra que se alinea con la tarifa por experiencia de Agustina.

Necesitaba empezar a trabajar y necesitaba ingresos"

Alamy Stock Photo Joven limpiadora del hogar limpiando la casa con un trapo y spray

Con su testimonio, Agustina busca ayudar a quienes están pensando en emigrar o acaban de llegar a España. Por ello, anima a su comunidad a interactuar para saber más sobre su "proceso del viaje a España" y a compartir el vídeo "para alguien que lo necesite, que tenga pensado en viajar o esté por venir".