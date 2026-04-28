El CD Extremadura pondrá a la venta 300 entradas para el partido de Linares

El CD Extremadura ha comunicado a sus abonados el procedimiento para comprar las entradas del próximo partido contra el Linares Deportivo. El encuentro se disputará el domingo 3 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio Municipal de Linarejos.

Entradas y proceso de venta

El club pondrá a la venta un total de 300 localidades en la zona de Tribuna a un precio de 25 euros cada una. La venta, que comenzará el miércoles 29 de abril a las 10:00 horas en las oficinas del Estadio Francisco de la Hera, será exclusiva para abonados. Será imprescindible presentar el carnet y solo se podrá adquirir una entrada por persona.

Viaje organizado para la afición

Para facilitar el desplazamiento de los aficionados, el club ha organizado un viaje en autobús que incluye la entrada al partido por un precio total de 36 euros. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Almendralejo, que subvenciona los dos primeros autocares de los cuatro que podrían fletarse, reduciendo así el coste para los seguidores.

Venta online a través del Linares

Además, el Linares Deportivo activará la venta de entradas online en su página web oficial a lo largo de este martes 28 de abril, por lo que los aficionados que no puedan acudir a la venta física tendrán otra opción de compra.