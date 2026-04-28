15 empresas optan a la licitación del proyecto de ampliación del tranvía de Murcia

El proyecto, cuya asistencia técnica salió a licitación en marzo, permitirá completar la redacción de la ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen. La empresa municipal Urbamusa ya trabaja en este documento, que definirá todos los detalles de la actuación.

El plan inicial contará con aproximadamente 2 kilómetros de recorrido y cinco paradas, con el objetivo de conectar el norte y el sur de la ciudad y mejorar la conexión urbana. Los trabajos técnicos incluyen estudios de viabilidad, impacto ambiental, análisis de demanda y modelización del tráfico, además de la definición definitiva del trazado, que previsiblemente pasará por Gran Vía, aunque esto aún no es definitivo.

Ayuntamiento de Murcia Rueda de prensa presidida por el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz,

Actualmente, se está evaluando la documentación técnica aportada por las quince empresas para proceder a la adjudicación del contrato. nueve de ellas han optado por la fase 1 del proyecto y otras seis por la fase 2. La gran participación por el lado empresarial asegura unas buenas expectativas, a falta de terminar esa evaluación de las memorias de cada proyecto.

El objetivo del Ayuntamiento consiste en tener listo el proyecto en octubre, lo que permitirá cumplir los hitos necesarios con el Estado y la Comunidad Autónoma, siendo la presentación del proyecto la base para la firma del convenio de cofinanciación.

El presupuesto estimado para la ampliación ronda los 93 millones de euros. La estación del Carmen se convertirá en el centro neurálgico del transporte en Murcia donde confluirán distintos medios de transporte, mejorando la conectividad y la movilidad urbana. Un punto donde confluirán trenes, autobuses, tranvía y tranvibus.

Además, el proyecto contempla futuras ampliaciones hacia El Palmar, el Hospital Virgen de la Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud, así como su extensión al área metropolitana, municipios como Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera, están en el marco del encargo realizado por la Comunidad Autónoma. Un paso adelante en el futuro de la movilidad en Murcia.