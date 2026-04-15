Así es la revolución 'silver' que impulsa la economía navarra: "La Comunidad Foral está muy bien preparada, es un laboratorio excelente"

La economía silver ha emergido como un sector de gran rentabilidad dirigido a la población mayor de 55 años. Lejos de ser una moda, se trata de una tendencia estructural impulsada por el envejecimiento imparable de la población. Este nuevo grupo demográfico no solo tiene nuevas necesidades, sino también una gran capacidad de consumo que está llamada a transformar sectores clave como el turismo, la vivienda o las finanzas, según explica Álvaro Bañón, profesor de la Universidad Pública de Navarra.

Un consumidor con más salud y poder adquisitivo

El perfil del consumidor silver ha cambiado radicalmente respecto a generaciones anteriores. Ahora, la gente llega a la jubilación con mejor salud y, en muchos casos, con un mayor poder adquisitivo. Como señala Bañón, cada vez es más común que se jubilen parejas donde ambos cobran pensiones altas, tienen su vivienda pagada y, aunque ayuden a sus hijos, disponen de una buena situación económica.

Este bienestar se traduce en un estilo de vida más activo. El ocio, el deporte y los viajes ocupan un lugar central, desterrando la imagen del jubilado tradicional. Álvaro Bañón lo resume de forma gráfica: "antes cuando la gente se jubilaba, se iba, se hacía chiquitero, y ahora la gente se va al gimnasio". Este cambio ha impulsado la aparición de negocios adaptados, como gimnasios especializados para este público.

Antes cuando la gente se jubilaba, se iba, se hacía chiquitero, y ahora la gente se va al gimnasio" Alvaro Bañón Economista

Navarra, un laboratorio de oportunidades

Navarra se presenta como un campo de cultivo ideal para la economía silver. Es la segunda comunidad con mayor esperanza de vida y sufre un progresivo envejecimiento demográfico. Según el Instituto Navarro de Estadística, en 15 años habrá 207 mayores de 65 años por cada 100 menores de 16, lo que evidencia el enorme peso que tendrá este sector de la población.

La región está muy bien preparada para capitalizar esta tendencia, como apunta Begoña Vicente Yenes, directora de desarrollo de negocio de la UPNA. La estrategia de especialización inteligente de Navarra impulsa sectores que encajan con las demandas de este público, como el agroalimentario, con alimentos funcionales; la medicina personalizada, donde la comunidad es puntera; y un turismo de naturaleza y cultural muy atractivo.

Navarra está muy bien preparada, es un laboratorio excelente" Begoña Vicente Directora de desarrollo de negocio de la UPNA

La tecnología como aliada para la autonomía

La tecnología juega un papel fundamental, especialmente los llamados wearables o dispositivos vestibles. Relojes y pulseras inteligentes que monitorizan las pulsaciones o la saturación de oxígeno se han convertido en una herramienta clave para la teleasistencia, permitiendo que las personas mayores vivan solas con más seguridad. Como afirma Begoña Vicente, "Navarra está muy bien preparada, es un laboratorio excelente" debido a su alta longevidad y a unos sectores productivos capaces de ofrecer soluciones innovadoras para este creciente segmento de la población.