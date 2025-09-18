Tudela se suma a una nueva edición de las Jornadas Europeas de patrimonio del 25 de septiembre al 4 de octubre:“Patrimonio arquitectónico,ventanas al pasado, puertas al futuro"

Tudela - Publicado el 18 sep 2025, 12:05

El lema de las Jornadas europeas de patrimonio de este 2025 es “Patrimonio arquitectónico: ventanas al pasado, puertas al futuro”.

El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer la riqueza y la diversidad cultural de Europa, concienciar al ciudadano y a las administraciones públicas sobre la necesidad de proteger este patrimonio común y responder a los retos sociales, políticos y económicos del sector cultural.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio (JEP) son un programa de sensibilización sobre el patrimonio cultural se celebran desde 1999 en acción conjunta con la Unión Europea. En la actualidad son el mayor evento cultural europeo de carácter participativo

En Tudela, desde Tudela-Cultura, Museo Muñoz Sola, Museo de Tudela y Gobierno de Navarra se ha organizado el siguiente programa de actividades:

Jueves 25 septiembre a las 19:00 horas

Conferencia: “La morería de Tudela y la Maqbara de Torre Monreal. Una aproximación desde la documentación y la antropología a la comunidad mudéjar del Reino de Navarra.”

Ponentes: Aitor Pescador y Maitane Tirapu.

Lugar: Casa del Almirante.

Entrada: libre hasta completar aforo.

Organiza: departamento de cultura de Gobierno de Navarra. Colabora: EPEL Tudela-Cultura.

Exposición de ajuares funerarios de la Maqbara de Tudela desde el 25 de septiembre al 20 de octubre. Zaguán del Museo de Tudela.

Viernes 26 de septiembre a las 17:30 horas

Visita guiada al Palacio Decanal.

Visita guiada a las salas y zonas del Palacio Decanal que habitualmente están cerradas al público, enfocada en la figura del Deán Don Pedro de Villalón, personalidad relevante en la época renacentista en Tudela. Realizada por personal técnico del museo de Tudela.

Lugar: Palacio Decanal

Inscripción gratuita en Museo de Tudela. 948 40 21 60 – info@museodetudela.com

Plazas limitadas

Organiza: Museo de Tudela-Palacio Decanal.

Colabora: Gobierno de Navarra, Arzobispado de Pamplona-Tudela, EPEL Tudela-Cultura.

Sábado 27 de septiembre de 17:00 a 19:00 horas.

Concierto: “Melodías únicas para un espacio único”

Concertistas: Javier Pérez Alonso (músico clarinetista) y Diego Ramírez (músico percusionista).

Lugar: Claustro de la Catedral de Tudela

Organiza: Museo de Tudela-Palacio Decanal.

Colabora: Gobierno de Navarra, Arzobispado de Pamplona-Tudela, EPEL Tudela-Cultura.

Entrada: libre hasta completar aforo.

Domingo 28 septiembre a las 11:00 horas

Taller didáctico “Ventanas al pasado”

Lugar: Museo Muñoz Sola de arte moderno.

Entrada: gratuita, plazas limitadas. A partir de 6 años. Inscripciones: 948 402640

Organiza: EPEL Tudela-Cultura.

Martes 30 de septiembre a las 19:00 horas

Conferencia "Revisiones del pasado y miradas para el futuro tras la restauración de la iglesia de Santa María Magdalena"

Ponente: Jorge Jiménez López. Profesor permanente laboral en el departamento de historia del arte de la Universidad de Zaragoza.

Lugar: Casa del Almirante.

Entrada: libre hasta completar aforo.

Organiza: EPEL Tudela-Cultura.

Miércoles 1 de octubre a las 19:00 horas.

Conferencia: “Las mujeres que hicieron el románico en Navarra”.

Ponentes: Pablo Ijalba y Olaia Rodríguez Grau.

Lugar: Casa del Almirante.

Entrada: libre hasta completar aforo.

Organiza: EPEL Tudela-Cultura. Colabora: IES Valle del Ebro de Tudela.

Jueves 2 de octubre a las 19:00 horas

Conferencia "Restauración de la portada románica de la iglesia de Santa María Magdalena"

Ponente: Alicia Ancho, jefa servicio de patrimonio histórico de Gobierno de Navarra.

Lugar: Casa del Almirante.

Entrada: libre hasta completar aforo.

Organiza: EPEL Tudela-Cultura.

Colabora: Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. Gobierno de Navarra.

Sábado 4 de octubre a las 12:00 horas

Visita guiada iglesia santa María Magdalena

Visita Guiada enfocada en la intervención en su portada occidental, recién

restaurada. Explicación y visualización del perímetro exterior y el interior del templo románico con su exorno, realizada por personal técnico del museo de Tudela.

Lugar: Iglesia de Santa María Magdalena de Tudela

Organiza: Museo de Tudela-Palacio Decanal.

Colabora: Parroquias de Tudela, Gobierno de Navarra, Arzobispado de Pamplona-Tudela, EPEL Tudela-Cultura.

Inscripción gratuita en Museo de Tudela. Plazas limitadas 948 40 21 60 –

info@museodetudela.com

Sábado 4 de octubre de 11:00 a 13:00 horas

Taller de cerámica Infantil: “Manos de barro. Historias de piedra: conoce el claustro románico’’

Monitora: Ariane García.

Lugar: Claustro de la Catedral de Tudela.

Organiza: Museo de Tudela.

Plazas limitadas. Inscripción gratuita en Museo de Tudela (a partir de los 3 años)

948 40 21 60 – info@museodetudela.com

Colabora: Gobierno de Navarra, Arzobispado de Pamplona-Tudela, EPEL Tudela-Cultura.