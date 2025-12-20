Tudela se llena de atracciones de feria para celebrar la Navidad

La Navidad ha traído de vuelta las atracciones de feria a Tudela, que se han instalado en dos ubicaciones céntricas para el disfrute de la ciudadanía. En total, siete instalaciones se reparten entre el Paseo de Queiles y la Plaza Padre Lasa, ofreciendo ocio para todas las edades durante el periodo festivo.

Feria en el Paseo de Queiles

La principal área de atracciones se concentra en el Paseo de Queiles, donde se han instalado un total de cinco instalaciones. Estas se distribuyen en dos casetas de habilidad, una atracción infantil y otras dos atracciones para mayores. Esta feria permanecerá abierta al público desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero.

El horario de apertura varía según el día. Durante los días laborables, las atracciones funcionarán por la tarde, en horario de 17:30 a 21:00 horas, con posibilidad de extenderse hasta las 22:00 horas. Por su parte, los festivos, sábados y domingos tendrán un horario más amplio, abriendo por la mañana de 12:00 a 14:00 horas y por la tarde de 17:30 a 21:00 horas, pudiendo cerrar como máximo a las 22:30 horas.

Atracciones en Plaza Padre Lasa

Por otro lado, la Plaza Padre Lasa también cuenta con su propia oferta de ocio navideño. En este espacio se han ubicado dos atracciones que estarán operativas desde el 19 de diciembre hasta el 8 de enero, complementando la oferta ferial de la ciudad.

El horario general de estas dos atracciones es de 12:00 a 14:00 horas por las mañanas y de 17:00 a 21:00 horas por las tardes. Además, se ha establecido un horario especial para los viernes y sábados, días en los que la actividad se prolongará hasta las 22:30 horas.