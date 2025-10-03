Un parto, Amenazas con arma blanca, Okupas, Grafitis, robos y otras cuestiones en un día cualquiera con policía Municipal

A las 11,00 horas se acude a una cafetería de Paseo Invierno puesto que hay varios jóvenes consumiendo sustancias. Tras ser identificados, se propone para sanción por Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana a un menor de 16 años el cual portaba 2,3 gramos de hachís, informando además a su padre.

Sobre las 13,00 horas se procede a la detención de un varón de 33 años por amenazas graves con arma blanca a otro varón de 33 años que paseaba con sus hijas menores. La víctima manifestó que no conocía a esa persona de nada y que le había insultado, esgrimiéndole un pequeño machete. Tras identificar al presunto autor de los hechos, se le pudo localizar el machete descrito por la víctima, que manifestó que denunciaría los hechos. El detenido fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

A las 14,00 horas se acudió a Juan Antonio Fernández para asistir a una mujer que se había puesto de parto en la vía pública, habiendo roto aguas comenzando a sangrar. La joven de 26 años se encontraba acompañada por su pareja e hijo y fue auxiliada por un sanitario fuera de servicio hasta la llegada de la ambulancia, que la trasladó al hospital Reina Sofía. En el día de hoy esta policía se ha puesto en contacto con la joven, indicando que el bebé ya ha nacido y ambos se encuentran en perfectas condiciones.

Se atendieron cuatro accidentes de tráfico, tres de ellos únicamente con daños que se solventaron realizando parte amistoso entre las partes. El cuarto de los accidentes finalizó con un perro herido, el cual fue atropellado por un vehículo al encontrarse el perro suelto y salir sorpresivamente a la calzada. Pese a trasladar al animal de urgencia a los servicios sanitarios, falleció instantes después.

Sobre las 20,00 horas se procedió a la identificación de una menor de 16 años en Plaza Vieja, a la cual un agente fuera de servicio observó realizar un grafitti en una pared. La joven llevaba entre sus pertenencias dos sprays que le fueron incautados, informando al padre de la menor que se propone para sanción por ordenanza de conductas cívicas.

Media hora más tarde se acudió a un establecimiento del polígono La Barrena donde un varón de 36 años había hurtado productos por valor de siete euros. La responsable del establecimiento manifestó su intención de interponer denuncia por los hechos, por lo que se realizó comparecencia por el delito leve de hurto.

A las 21,00 horas se identificó a cuatro varones de 18 años que intentaban ocupar un inmueble en calle Rúa, no llegando a instalarse en la propiedad. Se les dejó marchar a la espera de la interposición de denuncia por parte de la propiedad, siéndoles retirados dos productos de un comercio del que no daban fianza ni presentaban ticket.

Por último, sobre las 23,30 horas y a requerimiento de SOS Navarra, se acudió a un bar del casco viejo donde un varón de 53 años había sufrido un accidente laboral tras caerse y golpearse fuertemente la cabeza. No quiso ser atendido por la ambulancia manifestando que lo haría tras el cierre de su local.