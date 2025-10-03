Agenda de A Coruña fin de semana, 3-5 de octubre de 2025

El primer fin de semana de octubre viene con tanta actividad como cualquiera de verano. Estos son algunos de los actos de cultura y fiestas previstos para el viernes, 3, sábado 4 y domingo, 5 de octubre en A Coruña

fIESTAS Y CONCIERTOS

La Ciudad Vieja celebra desde este viernes sus Fiestas del Rosario. A las siete y media, el grupo coruñés Amizades ofrecerá un concierto que precederá al pregón del cocinero Pablo Gallego. A continuación, habrá actuaciones musicales en Azcárraga, con La Tercera República y McKuin. Y a las doce y cuarto de la noche, Gadoupa actuará en la Plaza de la Constitución. Este sábado con pulpo y música, y el domingo, a las doce, concierto de la Banda Municipal de Música, también en la Plaza de la Constitución.

Son muchas las opciones musicales para estos días. Coque Malla celebra este sábado a partir de las ocho y media en el Palacio de la Ópera su 40 aniversario en la música. Las últimas entradas pueden adquirirse en ataquilla.com.

Concierto de Coque Malla en A Coruña

En la Sala Mardi Gras, este viernes concierto a las diez y media con The Exploding Boys, y entradas a diecisiete euros. Este sábado, la cita es con El Mundo de Sofía Band y Semiconfusas.

En el Garufa Club, a las diez, Pauline en la Playa. Este sábado, Elena Zas presenta 'Caída libre'. Y el domingo a las siete y media, The impossible world.

La electrónica experimental de Modulartec continúa este viernes y este sábado. Este viernes a las nueve, Clothilde, en la Capilla de San Eduardo de Palavea, y a las once, Hermes. Este sábado a las cinco, Carmen López presenta Quintela en la Iglesia de la Orden Tercera de San Francisco. Puede consultarse la programación completa en la web modulartec.gal.

La programación de la temporada 2025 de Amigos de la Ópera continúa este sábado con el concierto programado en el Museo de Belas Artes a las seis, protagonizado por diez estudiantes del curso de interpretación vocal impartido por Carlos Álvarez.

La Orquesta Sinfónica de Galicia termina este viernes su serie de conciertos solidarios. En este ciclo más de cincuenta profesores instrumentistas ofrecen actuaciones en centros sociales, culturales y asistenciales de la ciudad. Los de esta tarde son cerrados al público general y se celebran en el Hogar de Sor Eusebia a las seis, y en la Fundación Adcor a las seis y media.

Cedida Foto de archivo de Orquesta Sinfónica de Galicia

Patti Smith cierra la fiesta de Zara en la cúpula del monte de San Pedro con un concierto el jueves 9 de octubre. Las doscientas invitaciones se repartirán por sorteo y ya han más de 26.000 peticiones. Las inscripciones pueden realizarse en la web de Zara.

mUSEOS, CINE, RUTA Y GASTRONOMÍA

El Ayuntamiento celebra el 57 aniversario del Museo Arqueológico con charlas, talleres y música. Entre este viernes y el domingo hay jornadas de puertas abierta, visitas nocturnas, acceso al laboratorio y sesión vermú el domingo con O Acorde Secreto. Este viernes a las seis y media habrá una conferencia con la Asociación de Amigos sobre Pedra Cuberta. Este sábado, puertas abiertas y visitas guiadas.

La Domus organiza este sábado una feria de tecnología abierta, que incluye variedad de actividades para todos los públicos, en horario de diez a siete.

Dentro del ciclo de cine Intersección, en la Filmoteca de Galicia a las seis y cuarto, se proyecta Real Faces, y a las ocho y media, 'Did you wonder who fired the gun?'

El 'Roteiro da cidade á aldea. Unha historia das cantareiras na Coruña', guiado por Ricardo Marcos Casás, se celebra el domingo a partir de las doce con salida desde la Plaza das Conchiñas. No es necesaria la inscripción previa.

El espacio gastronómico O'Culto, de la Calle Panaderas, reabre este viernes con novedades de ocio y gastronómicas.

TEATRO y literatura

Dentro del Ciclo Principal de Outono, en el Teatro Rosalía, este viernes y este sábado se representa 'Iconos o la exploración del destino', de Rafael Álvarez 'El Brujo'.

También el Teatro Rosalía acoge el domingo el inicio de la Vigésima edición del Ciclo dos Coros Galegos. La jornada comenzará con una ruta musical guiada por Xurxo Souto y en el que participan distintas agrupaciones corales.

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge a las siete y media la presentación de la obra Diarios de Syra Alonso. Y este sábado, a las doce, se inicia también en la Asociación Alexandre Böveda un nuevo curso de Cafés Feministas. Se hará con la pregunta: 'Verán, cansa ou descansa?'.

En Portas Ártabras, en la Calle Sinagoga, a las ocho se presenta el libro 'O que se volve raíz', de Eva Veiga.

Otros actos

El XX Congreso de la Federación Española de Asociaciones pro-lactancia materna reúne este viernes y este sábado en el Teatro Colón a familias, entidades y grupos de apoyo de todo el país.

Este sábado se conmemora el Día Mundial de los Animales y El Corte Inglés, en colaboración con Gatocan, ha organizado un completo día de actividades para mayores y pequeños desde las once. Todas las actividades se desarrollarán en el exterior del centro comercial, en la plaza de La Cubela.

Este domingo se celebra en A Coruña la Carrera Popular C 10, con más de tres mil quinientos participantes.

Coruña Deportes Maratón Coruña 21

Actos en la comarca

Fuera del término municipal de A Coruña, Culleredo y el Consorcio de As Mariñas retoman desde este viernes su formación en compostaje doméstico. Este viernes a las cinco se realiza en Villa Melania. Los vecinos todavía pueden anotarse para recibir gratuitamente un composteiro, como ya han hecho cien hogares del municipio.

Este viernes a las siete, en librería Risón de Laxe, se presenta la obra 'Punto de araña', Premio García Barros, de Nerea Pallares.

Dentro de la programación del Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo, este viernes Xosé Antonio Touriñán ofrecerá su monólogo 'Aquí tou!', que podrá verse en el Auditorio do Pazo da Cultura, a las nueve. A las siete y media, en la Plaza do Concello, Pistacatro.

Dentro del programa 'Hora do conto e ler conta moito' de Oleiros, este viernes a las cinco y media en la Biblioteca José Trincado de Mera, se realiza el taller 'Tortilla de ovos de conto', dirigido a niñas y niños a partir de los seis años.

En Santa Cruz (Oleiros), este sábado y el domingo tendrá lugar el Festival Rockanroleiros en la Plaza Esther Pita. La fiesta comenzará este sábado a las ocho.

Concello de Oleiros Cartel de Rockanroleiros

Este sábado a las doce en la Casa de la Cultura de Corcubión se presenta el libro 'O lanzador de coitelos', Premio Galaxia de Novela, de Fernando Castro Paredes.

También este sábado se celebra el Día das Aves 2025 y el Grupo Naturalista Hábitat ha organizado salidas para la observación de aves de diez y media a una y media, en diferentes localizaciones, Ría de Betanzos, Los Rosales, y pantano de Abegondo-Cecebre.

La Asociación Elas celebra este sábado en el auditorio de A Senra, en Bergondo, una jornada centrada en la violencia de género. Será de once y media a una y media. Se puede confirmar asistencia en el correo electrónico elasasociacion@hotmail.com.