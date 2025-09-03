Incendio en Tudela con el desalojo de vecinos y un traslado al hospital: "En una Cocina"

Entre las actuaciones realizadas por esta Policía en el día de ayer, 2 de septiembre de 2025, cabe destacar las siguientes:

A lo largo de la mañana se atienden dos conflictos con clientes en dos establecimientos públicos de la zona centro que se resolvieron mediante mediación policial en ambos casos.

Ya en el turno de tarde se trasladó a un animal al silo municipal al haber sido comisionada esta policía para acudir a las inmediaciones de las piscinas Clara Campoamor, al localizar un viandante a un cachorro que carecía de microchip. El animal quedó alojado hasta la recogida en el día de hoy por el servicio de recogida de animales.

Sobre las 19,00 horas se atendió un accidente de circulación en Avenida Zaragoza, consistente en un alcance de la conductora de un patinete eléctrico sobre un vehículo que se encontraba parado, cediendo el paso a unos peatones. La conductora del patinete, de 23 años de edad, resultó herida con carácter leve y se trasladó por sus propios medios al centro de salud Santa Ana al tener dolor en una de las falanges de la mano.

Al inicio del turno de noche, los agentes fueron comisionados a través de SOS Navarra para acudir a una vivienda de Avenida del Barrio donde al parecer se estaba produciendo un incendio en una cocina. A la llegada de los agentes, parte del vecindario se encontraba ya fuera de sus domicilios, acabando de desalojar los agentes al resto del bloque. El fuego había sido sofocado por una persona con un extintor antes de la llegada de los bomberos. En la vivienda afectada se había originado el fuego en la zona de la cocina, quedando dañada por completo sin haberse extendido por otras estancias. En el interior de la vivienda se encontraba una única persona, un varón de 15 años de edad, el cual resultó ileso. Del mismo modo, el vecino que había sofocado el fuego tuvo que ser atendido en el hospital Reina Sofía como consecuencia de la inhalación de humo. Se desconoce por el momento las causas por las que se originó el incendio.

Por último, informar que a partir de mañana día 4 de septiembre comenzará el pintado de carriles de señalización por obras en la nueva glorieta sita en la Nacional N232A o Carretera Zaragoza vial sentido Eroski. El inicio de la propia obra de adecuación de la rotonda se realizará en dos fases, comenzándose la misma el viernes día 5 de septiembre en su sentido hacia Zaragoza. Por tal motivo, existirán zonas de estrechamiento y carriles habilitados para el sentido contrario, motivo por el que rogamos extremen la precaución mientras duren los trabajos. Del mismo modo, recordarles que pese a que la circulación seguirá abierta con limitaciones, pueden acceder al polígono La Barrena a través de la autovía A-68 y la nacional N-126.