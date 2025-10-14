Ecologistas en Acción se opone al informe de impacto ambiental favorable a la Planta Centralizada de Fangos en Tudela: "Efectos muy graves sobre el medio ambiente"

No a la planta de fangos

Rechazo del informe de impacto ambiental favorable a la Planta Centralizada de Fangos en la EDAR de Tudela

Ecologistas en Acción se opone al informe de impacto ambiental favorable a la Planta Centralizada de Fangos en la EDAR de Tudela emitido por la Directora General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

A juicio de nuestra entidad la planta proyectada va a tener efectos muy graves sobre el medio ambiente:

Se construye a escasos cientos de metros del núcleo urbano pudiendo generar olores.

Se construye en zona inundable.

Se construye en la vega fértil del río destruyendo zonas de cultivo con un altísimo valor agroecológico.

Se va a generar un intenso tráfico de camiones, que van a provocar aumento de los contaminantes como dióxido de nitrógeno o partículas en suspensión afectando negativamente a la salud de los riberos. Se va a reducir además la seguridad vial.

Traer los fangos de lejos contribuye al cambio climático al generar en el transporte emisiones de gases de efecto invernadero.

En opinión de Ecologistas en Acción este modelo no propone en primer lugar plantas pequeñas o reducir los residuos.

Finalmente denunciamos que la “economía circular” no es generar más residuos, sino primeramente reducirlos. Así como tampoco es “economía circular” saturar los suelos de cultivo con más nitratos con el digestato.