Doce personas desalojadas al derrumbarse parte del tejado de una vivienda en Castejón: "El segundo en este año"
Hablamos con una preocupada Noelia Guerra, alcaldesa de Castejón
Javier Pérez-Nievas
Tudela - Publicado el
1 min lectura
Doce personas desalojadas al derrumbarse parte del tejado de una vivienda en Castejón
Doce personas han sido desalojadas este lunes en Castejón por riesgo de colapso de un edificio al derrumbarse parte del tejado de una vivienda, según ha informado el 112 Sos Navarra. No se han registrado heridos.
Leer más: https://www.europapress.es/navarra/noticia-doce-personas-desalojadas-derrumbarse-parte-tejado-vivienda-castejon-20250929213025.html
