COPE
Podcasts
Tudela
Tudela

Doce personas desalojadas al derrumbarse parte del tejado de una vivienda en Castejón: "El segundo en este año"

Hablamos con una preocupada Noelia Guerra, alcaldesa de Castejón

derrumbe
00:00
Descargar

Javier Pérez-Nievas

Tudela - Publicado el

1 min lectura

Doce personas desalojadas al derrumbarse parte del tejado de una vivienda en Castejón

Doce personas han sido desalojadas este lunes en Castejón por riesgo de colapso de un edificio al derrumbarse parte del tejado de una vivienda, según ha informado el 112 Sos Navarra. No se han registrado heridos.

Leer más: https://www.europapress.es/navarra/noticia-doce-personas-desalojadas-derrumbarse-parte-tejado-vivienda-castejon-20250929213025.html

Escucha en directo

En Directo COPE TUDELA

COPE TUDELA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 02 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking