Así es la tarta de chocolate de una mallorquina que ha conquistado a Berasategui y Jordi Roca: "La mejor del mundo"

El irresistible poder del cacao ha encontrado a su nueva reina. La mallorquina de origen marroquí Chayma Boutkabout se ha alzado con el II Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo, un reconocimiento dotado con 3.000 euros.

Su creación, una oda a la sofisticación del cacao, cautivó a un jurado estelar que incluía a Martín Berasategui y Jordi Roca en la VII feria Alicante Gastronómica, posicionando a España en la cumbre de la repostería mundial. La victoria celebra la magia de un postre universal que, en manos expertas, se convierte en alta cocina.

La Creación Ganadora y un Jurado de Élite

El certamen, celebrado este viernes, reunió a los mejores talentos internacionales, con finalistas procedentes de ocho países, incluyendo España, Perú, México y Colombia. El alto nivel de la competición exigió un panel de jueces a la altura.

La tarta de Boutkabout, que compitió en la categoría profesional, fue la mejor valorada por un jurado de auténtico lujo:

Martín Berasategui: El chef español con más estrellas Michelin.

Jordi Roca: Maestro pastelero de El Celler de Can Roca.

Oriol Balaguer: Reconocido chocolatero y pastelero.

Paco y Jacob Torreblanca: Anfitriones y referentes de la pastelería internacional.

Aunque los detalles técnicos de la tarta no se han revelado, la decisión unánime del jurado sugiere un equilibrio perfecto entre textura, sabor e innovación, pilares de la alta pastelería moderna.

El Poder Universal de la Tarta de Chocolate

La victoria de Chayma Boutkabout subraya el estatus de la tarta de chocolate no solo como un postre reconfortante, sino como un lienzo para la expresión artística. En este concurso, el chocolate se eleva de lo cotidiano a lo excelso.

El Premio Paco Torreblanca busca precisamente eso: poner en valor la complejidad del oficio pastelero y la versatilidad del cacao. Los concursantes no solo demuestran técnica, sino la capacidad de combinar orígenes de cacao, porcentajes de pureza y contrastes de sabor (desde notas ácidas a frutales) para crear una experiencia gastronómica completa.

Talento con Sello Español y Raíces Marroquíes

Chayma Boutkabout, mallorquina residente en Barcelona y de origen marroquí, es un ejemplo del talento multicultural que impulsa la innovación en la gastronomía española. La ganadora se llevó el reconocimiento de la Escuela Torreblanca, que organiza el evento, confirmando que la repostería española sigue siendo una potencia a nivel mundial.

La competición, que se enmarca dentro de la feria Alicante Gastronómica, no solo promueve la alta cocina, sino que sirve de trampolín para jóvenes profesionales, como Boutkabout, al ofrecerles una plataforma para mostrar su maestría ante los ojos del mundo.