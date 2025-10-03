Ibon Navarro avisa antes del debut de Unicaja: "Cada canasta puede ser un gol, nos va a costar meter"

Se acabó la pretemporada y comienza una nueva temporada de ACB. Unicaja se mide este sábado a las 18.00h al Surne Bilbao Basket. El entrenador de Unicaja, Ibon Navarro, ha analizado el inicio liguero donde contará con un mermado Perry, ha sufrido un virus los últimos días y la duda de Webb con molestias físicas. Ibon Navarro pide calma y tiempo ante el inminente inicio liguero "falta tiempo, paciencia y entrenamientos", pero que ahora "solamente" pueden "ir a mejor".

"El equipo ha entrenado bien realmente las dos últimas semanas”, dijo en rueda de prensa el entrenador vitoriano, quien añadió que le "sorprendió mucho el nivel de entrenamiento tras la Intercontinental" y que están "contentos porque dio para competir contra un equipazo como Valencia y tener alguna opción".

Mariano Pozo Kendrick Perry y Tyler Kalinoski han sufrido un virus en los últimos días

ADAPTACIÓN FÍSICA

"Hemos tenido que ajustar muchas cosas y vamos retrasados en todo, también en el físico. Ya veis que en cuanto los partidos se ponen en un nivel muy alto en lo físico, con demasiados campos seguidos, no es muy normal ver a jugadores de este equipo pidiendo el cambio. Necesitamos tiempo y los jugadores van a ir cargados. Cada canasta puede ser un gol, ya lo adelanto, porque nos va a costar meter", detalló.

"El problema es que tenéis en la cabeza un equipo -pasada temporada-, que es con el que lo comparáis y somos diferentes. Tenemos otras armas y no tenemos algunas. Creo que estructuralmente, a simple vista, ves un equipo más pequeño que el año pasado y no tenemos que compararnos", relató.

SURNE BILBAO BASKET

Ibon Navarro admitió que el conjunto bilbaíno mantiene las señas de identidad como ser un equipo que trabaja mucho, "con un nivel de esfuerzo muy alto, pero ha cambiado en dos grandes aspectos. Uno en cómo juega en los primeros segundos de su ataque. Es un ataque que empieza a generar ventajas mucho antes y es algo diferente a lo que hacían hasta ahora y puede ser que venga también porque han crecido mucho en talento".

Mariano Pozo Killian Tillie será básico para Ibon Navarro

El entrenador vitoriano añadió que del Bilbao Basket que "muchas veces compensaba la falta de talento con mucho trabajo. A la filosofía de Jaume Ponsarnau se le ha sumado talento con nombres como el de Pantzar, que está a un nivel muy alto, sobre todo, después del Eurobasket, que le he dado mucha confianza".

"Es un equipo que ha sumado mucho talento al espíritu, esfuerzo y trabajo que tenían antes. En pretemporada, se le han ido muchos partidos en los últimos segundos como el de Baskonia o el de Gran Canaria", subrayó el entrenador del Unicaja