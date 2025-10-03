Collado Villalba lanza “Juntas impulsamos tu negocio", servicio gratuito de asesoramiento para emprendedoras, profesionales y pequeñas empresarias

El programa "Juntas impulsamos tu negocio" acompaña a las mujeres en todo el proceso, desde la idea a la consolidación

El Ayuntamiento de Collado Villalba pone en marcha la campaña “Juntas impulsamos tu negocio 2025” para fomentar el emprendimiento femenino y apoyar a autónomas, comercios y microempresas del municipio con un servicio gratuito y personalizado de asesoramiento jurídico-fiscal-financiero, formación aplicada en herramientas digitales e IA, y creación de redes profesionales entre participantes.

Desde las áreas promotoras (Mujer y Desarrollo Local) destacan que “la prioridad es resolver dudas reales y ofrecer recetas aplicables el mismo día en factura, tesorería, marketing y organización”.

El programa cuenta con la colaboración de la Asociación de Mujeres Empresarias y Autónomas, y está financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.

qué incluye

Asesoría individual (por cita): presencial, WhatsApp/Zoom o telefónica

Fechas y lugar: del 9 de octubre al 27 de noviembre (jueves), Centro de Iniciativas Municipales (CIM), C/ Rincón de las Eras, 10

Horarios de atención: 9:30–14:30 y 15:30–17:30 horas

Cita previa: 91 279 51 51, 91 851 58 89, 91 851 97 45.

Consultas por correo (respuesta máxima 48 horas): emprendedorasvillalba@gmail.com

Taller presencial (90 minutos): “La IA, aliada de cada día en tu negocio”

Fecha y hora: 13 de noviembre, 10:30–12:00 horas

Inscripción previa: CIM, Cantera de Empresas y Concejalía de Mujer.

Lugar: CIM, C/ Rincón de las Eras, 10.

Grupo privado de Facebook “Empresarias y emprendedoras de Collado Villalba en Red” para favorecer contactos, colaboraciones y sinergias

A quién se dirige

El programa está especialmente diseñado para emprendedoras con proyectos en preparación, así como para autónomas y propietarias de pequeños comercios o microempresas que deseen mejorar sus ventas, optimizar procesos y acceder a nuevas vías de financiación.

Contenidos y beneficios

Las participantes tendrán acceso a un acompañamiento práctico y personalizado que abarca:

Planificación del negocio: elaboración de planes de empresa y estudios de viabilidad

Aspectos jurídicos y fiscales: elección de la forma jurídica más adecuada, contratos, prevención de riesgos laborales y trámites administrativos

Información actualizada sobre ayudas y subvenciones vigentes

Uso de herramientas digitales e inteligencia artificial aplicadas al marketing en Google y redes sociales, WhatsApp Business y técnicas de cierre de ventas

Impulso a la red y visibilidad: apoyo en la difusión de proyectos en medios y canales digitales.

"Este programa acompaña a las mujeres en todo el ciclo del proyecto, desde la idea a la consolidación, con soluciones prácticas para vender más, optimizar la gestión y acceder a financiación”, concluye la alcaldesa, Mariola Vargas.