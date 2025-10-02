Detenido en Tudela por robar un móvil y provocar lesiones a la víctima en el forcejeo: "La mujer resultó herida en la zona labial"

La Policía Local de Tudela detuvo este miércoles, sobre las 16.00 horas en la Plaza de la Constitución, a un varón de 22 años como presunto autor de un delito de robo con violencia y delito leve de lesiones.

Según explican desde este cuerpo, el joven quitó por la fuerza un móvil a una mujer de 38 años que transitaba por la calle. En el forcejeo la mujer resultó herida leve en la zona labial y fue acompañada al centro de salud para la cura de sus heridas y posterior retorno a su domicilio.

La mujer indicó que interpondría denuncia por los hechos y el detenido fue trasladado a calabozos de Policía Foral, donde quedó bajo su custodia hasta su puesta a disposición judicial.