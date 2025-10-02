Detenido en Tudela por robar un móvil y provocar lesiones a la víctima en el forcejeo: "La mujer resultó herida en la zona labial"
La Policía Local de Tudela detuvo este miércoles, sobre las 16.00 horas en la Plaza de la Constitución, a un varón de 22 años como presunto autor de un delito de robo con violencia y delito leve de lesiones.
Javier Pérez-Nievas
Tudela - Publicado el
1 min lectura
La Policía Local de Tudela detuvo este miércoles, sobre las 16.00 horas en la Plaza de la Constitución, a un varón de 22 años como presunto autor de un delito de robo con violencia y delito leve de lesiones.
Según explican desde este cuerpo, el joven quitó por la fuerza un móvil a una mujer de 38 años que transitaba por la calle. En el forcejeo la mujer resultó herida leve en la zona labial y fue acompañada al centro de salud para la cura de sus heridas y posterior retorno a su domicilio.
La mujer indicó que interpondría denuncia por los hechos y el detenido fue trasladado a calabozos de Policía Foral, donde quedó bajo su custodia hasta su puesta a disposición judicial.
Escucha en directo
COPE TUDELA
"No estamos en guerra, pero cuidado que tampoco estamos en paz. Aquí en España a lo mejor no se percibe, pero en el este de Europa sí"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h