Una conductora impacta contra una farola en Tudela al dormirse al volante y resulta ilesa

La jornada de ayer en Tudela ha estado marcada por un aparatoso accidente de circulación ocurrido a las 5:20 horas en la Carretera Alfaro. Una joven conductora de 20 años ha resultado ilesa después de impactar bruscamente contra una farola y los setos. Según el informe policial, el siniestro se produjo al quedarse dormida, lo que, unido a la falta de pericia, provocó que diera un fuerte volantazo tras rozar el bordillo, perdiendo el control del vehículo.

Al lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y tres dotaciones de bomberos. A pesar de los importantes daños en el frontal del turismo y en el mobiliario urbano, la única ocupante del vehículo no ha requerido asistencia sanitaria. La farola dañada ha sido retirada por los servicios de mantenimiento y el coche ha sido trasladado por una grúa.

Detenido por una requisitoria judicial

En otra actuación destacada, a las 16:30 horas, la Policía Local ha procedido en la calle Río Madre a la detención de un varón de 37 años. Sobre el individuo pesaba una requisitoria del Juzgado de Pamplona, por lo que fue trasladado a los calabozos de la Policía Foral para su puesta a disposición judicial.

Otros incidentes durante la jornada

Durante la noche, a la 1:00 horas, se ha registrado un acto vandálico en la calle Ador. Un vehículo ha sufrido daños en su luna delantera después de que un desconocido utilizara una señal de tráfico para golpearlo. Los agentes han realizado las gestiones para avisar al titular e informarle sobre cómo interponer la denuncia correspondiente.

La jornada se ha completado con otros incidentes menores. A las 12:00 horas, se ha atendido un accidente leve entre un turismo y una motocicleta en una glorieta, que se ha saldado con un parte amistoso. Horas más tarde, a las 17:30, ha sido necesaria la presencia policial en un bar de la Avenida Zaragoza por un altercado entre un cliente y la responsable del local, que se ha solucionado con el abandono del establecimiento por parte del cliente.