Cadreita ha alcanzado este verano su mejor dato de empleo en los últimos cinco años: Una tasa del 5,78 %

Cadreita ha alcanzado este verano su mejor dato de empleo en los últimos cinco años. Con 63 personas inscritas como demandantes de empleo, la tasa de paro registrado se ha situado en junio en un 5,78 %, la más baja de este periodo. Este porcentaje supone una reducción del 36,2 % respecto al paro registrado hace cinco años, cuando la tasa alcanzaba el 9,06 %.

Durante este tiempo, el desempleo en la localidad ha descendido de forma progresiva, manteniéndose por debajo del 8 % desde 2021. El número de personas paradas se ha reducido en 30 desde 2020, a pesar de que la población ha crecido de 2.046 a 2.193 habitantes.

“Estos datos reflejan una mejora progresiva de la economía de las familias de Cadreita y son el resultado de una política de apoyo a la implantación y al desarrollo de empresas”, ha señalado la alcaldesa, Berta Pejenaute.

En este sentido, Pejenaute ha remarcado que “el compromiso del Ayuntamiento de Cadreita con el empleo es firme y continuará en los próximos años, apostando por la formación, el emprendimiento y el acompañamiento en la búsqueda de trabajo”.

El equipo de gobierno municipal lamenta que “en este contexto de fuerte crecimiento del empleo, la actitud del PSN de Cadreita, encabezado por Cristina Cambra, sea absolutamente destructiva” y que “de forma reiterada está difundiendo informaciones parciales sobre los salarios medios en la localidad, sin aportar explicación ni contexto y con el único fin de menoscabar la imagen del municipio”.

“Estas publicaciones no solo atacan al Ayuntamiento, sino que perjudican a todo el tejido productivo local: empresas agroalimentarias, cooperativas, autónomos y pequeñas empresas que llevan años creando empleo estable y sosteniendo la economía de Cadreita”, ha subrayado la alcaldesa.

Pejenaute recuerda que la realidad es que Cadreita presenta una de las tasas de paro más bajas de la zona, fruto del esfuerzo conjunto de los vecinos y vecinas y de un tejido económico que sigue generando actividad y estabilidad, pese a los ataques del PSN.