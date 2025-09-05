Últimos días para sumarse al azul de la VIII Marcha contra el Cáncer de la Ribera: "La investigación y el cribado salvan vidas"

La marcha se celebrará el domingo 5 de octubre, con salida a las 11:00h desde la Plaza Nueva. Y cuenta con el patrocinio de 9 entidades de la Ribera como: Construcciones Hermanos Garbayo Chivite, Uvesa, Grupo Empresarial Enhol, Urzante, Congelados de Navarra, Sofidel, Reysan Atlantic, Hoteles Zenit y Caja Rural de Navarra y otras tantas empresas colaboradoras.

En la presentación, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha destacado que la Marcha Contra el Cáncer “se ha convertido en una cita obligada en la Ribera, con una enorme carga simbólica: recoger fondos para la investigación contra el cáncer y mentalizar sobre la importancia de seguir apostando por ella”. Toquero ha subrayado, además, que “actualmente se diagnostica más y mucho antes gracias a los programas de cribado”, y que el reto que tiene la sociedad civil es insistir y apostar por la ayuda a la investigación. “La investigación oncológica debe ser una prioridad para todos los gobiernos”.

Ha incidido en que el Ayuntamiento y la ciudad de Tudela pondrán su granito de arena participando en la VIII Marcha Contra el Cáncer del próximo 5 de octubre. “Que cada paso y cada gota de sudor sean un estímulo para quienes sufren la enfermedad y sus familiares, y que agite conciencias para que haya partidas más generosas para la investigación. Un país no investiga porque es rico, sino que es rico porque investiga”.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra, Juan Franco, ha recordado que “hay que hacer hincapié en la prevención en la población general. Hasta un 40% de los casos podrían evitarse siguiendo pautas preventivas, por eso la participación ciudadana en los cribados es tan importante”.

Franco ha agradecido expresamente “el apoyo del Ayuntamiento de Tudela y de su alcalde, siempre implicado en esta causa”. Y ha recordado que “la recaudación del año pasado en la Marcha de la Ribera superó los 85.000 euros y que va íntegramente destinada a investigación oncológica.

El presidente ha señalado que “la camiseta de este año será de color azul, ya que este color simboliza la lucha contra el cáncer de colon” Y ha recordado que Navarra es líder nacional de participación el cribado de cáncer de colon.

Además, Franco ha querido poner en valor los servicios gratuitos que ofrece la Asociación tanto a pacientes como a familiares, y ha destacado los nuevos servicios que se han puesto en marcha recientemente en Tudela, como el servicio de fisioterapia, el de nutrición y el servicio de atención a domicilio.

Por su parte, la presidenta de la Junta Comarcal de la Ribera, Mamen Motilva, ha querido agradecer al Ayuntamiento, a la prensa, a los voluntarios y, sobre todo, a los patrocinadores. “Sois un apoyo enorme para esta marcha. Algunos seguís colaborando desde el primer año, sumando no solo con vuestro apoyo económico, sino también moral. Hacéis fácil lo difícil”.

Motilva ha querido también reconocer la colaboración de todos los comercios de Tudela que donan artículos para la tómbola solidaria (con más de 200 artículos), cuya recaudación, al igual que la de las inscripciones, irá íntegramente destinada a investigación.

Un recorrido para caminar en comunidad El recorrido, de unos 4 kilómetros, discurrirá por las principales calles de Tudela y está pensado para realizarse caminando, en un ambiente lúdico y no competitivo. La actividad está abierta a toda la ciudadanía, con el propósito de visibilizar la lucha contra el cáncer y promover hábitos de vida saludables.

El recorrido comenzará en la Plaza Nueva y pasará por Gaztambide, Avenida Zaragoza, Cuesta Estación, Aranaz y Vides, Paseo de los Tilos, Boulevard de la Peñica, Paseo del Prado, Paseo Pamplona, Muro, Concarera, Plaza San Jaime, Rúa, San Salvador, Granados, Herrerías, Yanguas y Miranda, finalizando nuevamente en la Plaza Nueva. Inscripciones: desde el 10 de septiembre Las inscripciones tienen un coste de 10€, que incluye una camiseta y una mochila (hasta agotar existencias y según disponibilidad de tallas).

la camiseta será de color azul, en referencia al cáncer de colon. Toda la recaudación se destinará íntegramente a los proyectos de investigación financiados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra. Las personas interesadas podrán apuntarse:

• Online, del 10 de septiembre al 1 de octubre (23:59h), a través de la web www.rockthesport.com.

La recogida de dorsal y camiseta se realizará desde el 15 de septiembre en la sede de la Asociación en Tudela (Plaza Constitución, 13 bajo), de 9:00h a 14:00h, presentando el resguardo de inscripción

. • Presencialmente, del 10 de septiembre al 2 de octubre, en la misma sede (Plaza Constitución, 13 bajo), en horario de mañana y de tarde. Y en los establecimientos de Tutoque, Nails Factory, Peluquería Ella&Él y Peluquería V&M en su horario habitual de apertura.

Premios, animación y solidaridad

Al finalizar la marcha, entre las 12:00h y las 14:00h, se entregarán premios y se sortearán regalos entre las personas inscritas. Además, habrá actividades gratuitas para todas las edades, así como un avituallamiento al llegar a meta para las personas participantes con dorsal. Como ya es tradición, se podrá disfrutar también del popular puesto de tostadas de ajo. Los artículos que se sortearán en la tómbola solidaria estarán expuestos hasta el día de la Marcha en el local de la calle Gaztambide.

Los boletos de la tómbola podrán adquirirse en la sede de Tudela y el mismo día de la Marcha, con un precio de 1€. Empresas patrocinadoras y colaboradoras.

La celebración de esta marcha es posible gracias al compromiso y la colaboración de numerosas empresas patrocinadoras y colaboradoras de la zona. En esta edición, contamos con el apoyo de las empresas patrocinadoras como: Construcciones Hermanos Garbayo Chivite, Uvesa, Grupo Empresarial Enhol, Urzante, Congelados de Navarra, Sofidel, Reysan Atlantic, Hoteles Zenit y Caja Rural de Navarra. Y las empresas colaboradoras como: Florette, Forjados Orgues, Rockwool, Sonoco Tudela, Andrés Madorrán, Suberviola Instalaciones y Mantenimientos, Agenor Mantenimientos, Electrodomésticos Jata, Hormigones en Masa de Valtierra, Mármoles Echevarría, Cofradía de la Tostada del Ajo, Frutas y Verduras Castel Ruiz, Grupo Apex, Solán de Cabras, Leframa, Lacturale, Residencia Nuestra Señora de Gracia, Protección Civil Tudela y el Ayuntamiento de Tudela