Remírez dice que en Navarra no se ha vacunado contra el Covid a nadie que no correspondiera

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que en la Comunidad foral no se ha vacunado contra el Covid-19 a nadie que no correspondiera y "se sigue estrictamente el calendario y protocolo de vacunación definido por el departamento de Salud". "Aquí no se han producido esas situaciones de aprovechamiento o de privilegios", ha señalado.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha defendido que, en este tema, "tenemos que ser rigurosos, con la máxima transparencia y que la ciudadanía tenga claro a qué colectivos va la vacunación, pero que no se producen favoritismos ni privilegios ni picardías; lo tenemos claro como Gobierno de Navarra".

Sobre la vacunación al consejero de Salud de Murcia, el portavoz del Ejecutivo ha señalado que en Navarra a la consejera y a todos los miembros del Gobierno foral "nos tocará vacunarnos cuando nos corresponda en función de nuestra ubicación en el ámbito de sector de población que nos toque, tanto por edad o si hay algún tipo de cronicidad...".

Remírez, al ser preguntado si algún miembro del Gobierno se ha vacunado contra el Covid-19, ha respondido que no se ha vacunado ni ningún miembro del Ejecutivo ni alto cargo porque "no tienen actividad profesional -que justifique su vacunación-". "Será cuando nos toque en función de nuestra situación", ha añadido.