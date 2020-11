Maya, alcalde de Pamplona: "no pierdan la ilusión, los Reyes Magos van a estar presentes en Pamplona"

Enrique Maya, alcalde de Pamplona, ha repasado la actualidad de la capital de Navarra en COPE. Se ha mostrado optimista de cara a la Cabalgata de los Reyes Magos el próximo 5 de enerod e 2021. He reconocido tener contacto con la comitiva de los Reyes y ellos "hablan con todas las ciudades del mundo para ver cómo se va a organizar con la pandemia" y que le han dicho que "algo va a haber, algo importante, no va a ser igual, pero que no pierdan la ilusión de que los Reyes Magos van a estar presentes en Pamplona".

Además ha añadido que "dicen les gusta mucho Pamplona, siempre nos lo han dicho, y que es una ciudad muy bonita y que esa entrada por las murallas que solo se produce aquí".

Maya concluye que "si en algún sitio quieren estar presentes es Pamplona y van a estar"

A LA ESPERA DE NOTICIAS

El pasado mes desde la Asociación de la Cabalgata de los Reyes Magos ya enviaron un mensaje:

Desde la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona queremos trasladar el mensaje que hemos recibido de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente:

«Queridos niños y niñas de Pamplona,

como prometimos, el próximo día 5 de enero llegaremos a Pamplona.

Las circunstancias actuales no nos permitirán hacerlo como es habitual, pero os anunciamos que haremos algo espectacular. Somos conscientes del enorme esfuerzo que estáis realizando estos meses y, por eso, tenemos muchísimas ganas de veros y visitar vuestros hogares».

En unas semanas, la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona dará más detalles de la llegada de sus Majestades a la capital navarra.

DEJARON UN MENSAJE EN ABRIL

Los Reyes Magos son conscientes de la difícil situación que está viviendo la ciudadanía de Pamplona en estas últimas semanas a raíz del COVID-19.

Por esta razón, su Majestad el Rey Melchor ha querido enviar este vídeo tan emotivo a todos los niños y niñas de Pamplona.

ENTREVISTA COMPLETA CON ENRIQUE MAYA

El alcalde de Pamplona habla de la actualidad política, de Navidad, de la hostelería y de cómo está afectando la pandemia. Además habla de San Saturnino y su papel en Pamplona.